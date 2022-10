Πολιτική

Επίσκεψη Δένδια στο Κάιρο και συνάντηση με Σούκρι - Η ατζέντα

Στο Κάιρο την Κυριακή ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα έχει κρίσιμες συνομιλίες με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

Στο Κάιρο θα μεταβεί αύριο Κυριακή 9 Οκτωβρίου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι (Sameh Shoukry), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου θα έχουν κατ' ιδίαν συνάντηση ενώ θα ακολουθήσουν και διευρυμένες συνομιλίες.

Στη συνέχεια, αναμένεται να λάβουν χώρα κοινές δηλώσεις στον Τύπο, περί ώρα 14:00 ώρα Ελλάδας.

Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στο Κάιρο εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας - Αιγύπτου και των τακτικών επαφών μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στις διμερείς σχέσεις καθώς και στις τελευταίες εξελίξεις σε Αιγαίο, Μέση Ανατολή και Λιβύη, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

