GP Ιαπωνίας: Ο Φερστάπεν στην pole position

Ο επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο στην πίστα της Σουζούκα, υπό προϋποθέσεις.

Ο επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης στην βαθμολογία οδηγών της Φόρμουλα Ενα, Μαξ Φερστάπεν, θα εκκινήσει πρώτος στο αυριανό Γκραν Πρι της Ιαπωνίας, αυξάνοντας τις πιθανότητες του, να κατακτήσει υπό προϋποθέσεις τον τίτλο, στην πίστα της Σουζούκα.

Ο Ολλανδός «πιλότος» της Red Bull, εξασφάλισε την pole position και θα ξεκινήσει από την κορυφή του grid, στον πρώτο αγώνα F1 που διεξάγεται στην «χώρα του ανατέλλοντος Ηλίου» από το 2019.

Ο 25χρονος Φερστάπεν, άφησε στην δεύτερη θέση των κατατακτήριων δοκιμών, τον Μονεγάσκο, Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari), με διαφορά, μόλις 1/100ο του δευτερολέπτου και αύριο Κυριακή, θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Μια νίκη στο αυριανό Γκραν Πρι και ο βαθμός για τον ταχύτερο γύρο στον αγώνα, είναι το ιδανικό σενάριο που θα εξασφάλιζε την «στέψη» του Φερστάπεν, ο οποίος χρειάζεται οκτώ βαθμούς περισσότερους από τον Λεκλέρκ και έξι από τον «ομόσταυλο» του, Σέρχιο Πέρεθ.

«Φυσικά και είμαι πολύ χαρούμενος που θα βρίσκομαι στην pole, αλλά και πολύ χαρούμενος που είμαι πίσω εδώ», σχολίασε ο νεαρός οδηγός, ο οποίος πήρε την πρώτη του pole position στην Σουζούκα και πρόσθεσε, «Δεν σκέφτομαι πραγματικά τον τίτλο, παίρνω τα πράγματα όπως έρχονται. Το σημαντικό είναι, να έχουμε ένα ανταγωνιστικό αυτοκίνητο, και αυτό είναι ξεκάθαρο».

