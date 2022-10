Αθλητικά

ΟΦΗ – Ολυμπιακός: Απόδραση από το “Γεντί Κουλέ”

Οι πρωταθλητές βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα να φτάσουν στην ανατροπή, κατακτώντας μια νίκη ψυχολογίας, αλλά και ουσίας.

Δείχνοντας σημαντικά ψυχικά αποθέματα, αλλά και βγάζοντας ποιότητα κατά διαστήματα, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το «Θεόδωρος Βαρδινοιγάννης», για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Παρά το αυτογκόλ του Ανδρέα Ντόη (40’) και το χαμένο πέναλτι του Χάμες Ροντρίγκες (53’), η ομάδα του Μίτσελ Γκονζάλεθ έφτασε στο «τρίποντο» με 2-1, με τα γκολ των Γκάρι Ροντρίγκες (58’) και Σεντρίκ Μπακαμπού (81’).

Από… απομάκρυνση του Χρήστου Μανδά στο 5’, οι γηπεδούχοι δημιούργησαν την πρώτη επικίνδυνη κατάσταση, ωστόσο το τελείωμα του Μιγκέλ Ανχελ Γκερέρο δεν ανησύχησε τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ το φαλτσαριστό σουτ του Νουά Ντίκο στο 13’ ενώ άστοχη ήταν η κεφαλιά, υπό καλές προϋποθέσεις, του Γιώργου Μασούρα δύο λεπτά μετά.

Την ίδια κατάληξη είχε και το διαγώνιο σουτ του Γκονζάλο Άβιλα, έπειτα από ωραία ατομική ενέργεια του πλάγιου αμυντικού του Ολυμπιακού, στα μισά του πρώτου μέρους. Ήταν κι η τελευταία ενέργεια που έκανε ο Ισπανός, μιας και αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού. Μέχρι να βρουν τα πατήματά τους οι φιλοξενούμενοι, ήρθε το 1-0. Ο Πραξιτέλης Βούρος έκλεψε από τον Μασούρα, έδωσε στον Γιον Τοράλ που σέντραρε, με τον Ντόη – στο ντεμπούτο του – με προβολή να στέλνει, άθελά του, την μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη.

Με την είσοδο των Χάμες και Γκάρι Ροντρίγκες στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Μίτσελ τα έπαιξε όλα για όλα. Το δυνατό σουτ του Πεπ Μπίελ στο 48’ πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι ενώ τρία λεπτά μετά, ο Μιγκέλ Μεγιάδο ανέτρεψε τον Μάριο Βρουσάι. Την εκτέλεση, όμως, του Χάμες, απέκρουσε εντυπωσιακά στην αριστερή του γωνία ο Μανδάς, κρατώντας το 1-0.

Πέντε λεπτά αργότερα, όμως, ο Χάμες με υπέροχη κάθετη πάσα βρήκε τον Γκάρι που πλάσαρε με το δεξί για το 1-1. Ο ΟΦΗ κατάφερε να ισορροπήσει το ματς, χωρίς ωστόσο να γίνονται φάσεις μπροστά στις δυο εστίες. Κι από το πουθενά, ο Ολυμπιακός βρήκε το δεύτερο γκολ. Από μακρινή εκτέλεση φάουλ του Ματιέ Βαλμπουενά, ο αφύλακτος Μπακαμπού με κεφαλιά έκανε το 1-2 στο 81’.

Νίκη ουσίας και ψυχολογίας για τους «ερυθρόλευκους» που ανέβηκαν δεύτεροι – προς ώρας – μαζί με τον Βόλο, αφήνοντας παράλληλα χαμηλά την ομάδα του Νίκου Νιόπλια.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αχαΐας)

Κίτρινες: Λάρσον, Μπαλογιάννης, Μαρινάκης – Ντόη.

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Μανδάς, Μαρινάκης, Βούρος, Διαμαντής, Μπαλογιάννης, Περέα, Μεγιάδο (72’ Τζου), Τοράλ (64’ Ντουρμισάι), Λάρσον, Ντίκο (53’ Ντιουσέ), Γκερέρο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλεθ): Τζολάκης, Άβιλα (38’ Βρουσάι), Παπασταθόπουλος, Ντόη (46’ Γκάρι Ροντρίγκες), Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά, Ινμπομ Χουάνγκ, Αγκιμπού (80’ Μαρσέλο), Μασούρας (46’ Χάμες), Μπιελ (74’ Βαλμπουενά), Μπακαμπού.

