Το “Πρωινό” - βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Φίλος του 53χρονου αποκαλύπτει (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη φρικιαστική υπόθεση βιασμού 12χρονης στον Κολωνό. Ποια ήταν τα πρώτα λόγια του στους αστυνομικούς.

Στον ανακριτή οδηγούνται το πρωί οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για τη σεξουαλική κακοποίηση μιας 12χρονης. Το κοριτσάκι ζούσε τον απόλυτο εφιάλτη στα χέρια του 53χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος, στο οποίο δούλευε για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά της. Ο ίδιος κατηγορείται ότι την κακοποιούσε σεξουαλικά και την βιντεοσκοπούσε.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 53χρονος δεν σταμάτησε εκεί, καθώς μέσω ψεύτικου προφιλ σε social media έστελνε φωτογραφίες της ανήλικης σε διάφορα άτομα και αναζητούσε πελάτες.

Ο εφιάλτης της 12χρονης αποκαλύφθηκε όταν συγγενικό της άτομο διαπίστωσε στο κινητό της κάποια ύποπτα μηνύματα και ενημέρωσε την μητέρα της, η οποία επίσης εργαζόταν στο κατάστημα του 53χρονου.

Φίλος του 53χρονου αποκαλύπτει στην εκπομή ¨Το Πρωινό" "το παιδί το έβλεπα δεν φαινόταν κακοποιημένη. Ο 53χρονος πήγαινε με τη σύζυγό του σε κοινωνικές εκδηλώσεις, η οικογένειά του είναι ράκος και θεωρούν ότι είναι αθώος, είμαστε όλοι σοκαρισμένοι".

Ο ηθοποιός Κώστας Πρέκας μίλησε στην εκπομπή αναφέροντας "βοήθαγε το θέατρο, όλος ο κόσμος τον γνώριζε, πέσαμε όλοι από τα σύννεφα".

Ενώ εξοργισμένη μίλησε και γειτόνισσα του 53χρονου η οποία είπε πως "δεν πήγαινα στο μαγαζί του, ο άνδρας μου τον είχε δει να χαριεντίζεται με μικρά κορίτσια και αγόρια".

Σχετικά με την πρώτη του αντίδραση κατά τη σύλληψή του ο Σταύρος Μπαλάσκας είπε στο ΄"Πρωινό" " τον παρακολουθούσαμε εδώ και ένα μήνα, είχαμε πρόσβαση σε όλα τα προφίλ του" και συνέχισε "όταν τον συλλάβαμε ένας αστυνομικός του είπε μη το παιζεις θρήσκος, εκείνος φορούσε στα χέρια 10 κομποσκίνια τα οποία του αφαιρέσαμε".

Όπως αποκάλυψε ο κ. Μπαλάσκας ο ίδιος κατά τη σύλληψη είπε πως "τα βίντεο του τα έστελνε η 12 χρονη"

Η μητέρα της 12χρονης μιλώντας στον Alpha είπε πως "αν αυτός αφεθεί ελεύθερος γιατί έχει άτομα να τον καλύπτουν, θα τον θάψω με τα ίδια μου τα χέρια".

