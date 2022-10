Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Στον ανακριτή ο 53χρονος και ένας ακόμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κορίτσι ζούσε τον απόλυτο εφιάλτη στα χέρια του 53χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος, στο οποίο δούλευε για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά της. Τι αποκαλύπτει γείτονας του καταστήματος του 53χρονου στο "Καλημέρα Ελλάδα".



Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για τη σεξουαλική κακοποίηση μιας 12χρονης.

Γείτονας στο μαγαζί του 53χρονου στον Κολωνό μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" και στο debater.gr σχετικά με τις κινήσεις του άνδρα αλλά και τις ανήλικης "είναι σοκαριστικά όσα ακούγονται, δεν είχαμε καταλάβει τίποτα, δεν είναι δυνατόν να συνέβαινε κάτι με΄σα στο μαγαζί γιατί οι πόρτες ήταν ανοιχτές 16 - 17 ώρες" είπε και συνέχισε "το κοριτσάκι το έβλεπα χαρούμενο με το ποδήλατό του στην πλατεία, ήταν από πολυμελή οικογένεια με 8 παιδιά".

Το κορίτσι ζούσε τον απόλυτο εφιάλτη στα χέρια του 53χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος, στο οποίο δούλευε για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά της. Ο ίδιος κατηγορείται ότι την κακοποιούσε σεξουαλικά και την βιντεοσκοπούσε.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 53χρονος δεν σταμάτησε εκεί, καθώς μέσω ψεύτικου προφιλ σε social media έστελνε φωτογραφίες της ανήλικης σε διάφορα άτομα και αναζητούσε πελάτες.

Ο εφιάλτης της 12χρονης αποκαλύφθηκε όταν συγγενικό της άτομο διαπίστωσε στο κινητό της κάποια ύποπτα μηνύματα και ενημέρωσε την μητέρα της, η οποία επίσης εργαζόταν στο κατάστημα του 53χρονου.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 πιστόλια, 572 φυσίγγια, 21 μαχαίρια, ξιφολόγχη, 2 φορητοί υπολογιστές και σκληρός δίσκος, ενώ στην κατοχή του 42χρονου φορητός υπολογιστής και 2 usb.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 42χρονου για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής κατ’ εξακολούθηση.

πηγή: με πληροφορίες από ert.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Χρυσής Αυγής: ολοκληρώνει η Μάγδα Φύσσα την κατάθεσή της

Καιρός: Σταδιακή επιδείνωση με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τη Δευτέρα

Μετρό Πειραιά: Παρουσία Μητσοτάκη τα εγκαίνια - Ξεκινούν τα δρομολόγια