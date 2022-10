Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης - Σεπόλια: 200 άτομα κάλεσαν τον 53χρονο για να συνευρεθούν με την 12χρονη

Η υπόθεση στα Σεπόλια είναι από μόνη της σοκαριστική, αλλά τα νέα στοιχεία την κάνουν ακόμη περισσότερο. Πώς έκλεινε τα ραντεβού για την ανήλικη ο 53χρονος και πόσο κοστολογούσε αυτά τα "ροζ" ραντεβού.

Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον εφιάλτη που καταγγέλλει η οικογένεια της 12χρονης στα Σεπόλια. Ο 53χρονος που διατηρεί κατάστημα στα Σεπόλια φέρεται να βίαζε κατ' εξακολούθηση τη 12χρονη, να την απειλούσε να μην μιλήσει πουθενά γιατί δεν θα έδινε χρήματα στην οικογένειά της, να τη χτυπούσε και να την εξωθούσε στην πορνεία «ψαρεύοντας» πελάτες από το Διαδίκτυο.

Οι τελευταίες πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν ότι ο 53χρονος φέρεται να έκλεισε ραντεβού με 10 πελάτες στη 12χρονη και οι πράξεις φέρεται να γίνονταν στα αυτοκίνητα κοντά στο μετρό Σεπολίων, με το αντίτιμο να είναι για κάθε ραντεβού από 50 έως 70 ευρώ.

Το ακόμη πιο σοκαριστικό είναι ότι περισσότερα από 200 άτομα φέρονται να είχαν έρθει σε επικοινωνία με τον 53χρονο που καταγγέλλεται ότι εξέδιδε τη 12χρονη στα Σεπόλια, αφού είχαν δει τα ροζ βίντεο και τις φωτογραφίες της ανήλικης. Ο αριθμός αυτός προκύπτει έπειτα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, στην οποία έχουν προχωρήσει οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Ο 53χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης λιανικής πώλησης χαρτικών, είχε δεχτεί συνολικά 213 τηλεφωνήματα από υποψήφιους «πελάτες», με τους αστυνομικούς πλέον να προσπαθούν να διαπιστώσουν πόσοι εξ αυτών είχαν επαφή με τη 12χρονη. Ο εφιάλτης της 12χρονης φαίνεται ότι ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο και κράτησε μέχρι και τον Αύγουστο όταν έφυγε για διακοπές.

Σεπόλια: Τα έκανε όλα με ψεύτικο προφίλ

Οπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο 53χρονος που συνελήφθη φέρεται - μέσω ψεύτικου προφίλ στα social media - να προσέλκυε πελάτες για το ανήλικο κορίτσι. Γι' αυτό και εντοπίστηκε ένας 42χρονος, ο οποίος φέρεται έναντι αμοιβής να είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το κορίτσι. Μάλιστα, τόσο ο ίδιος όσο και ο 53χρονος θα βρεθούν αύριο, Δευτέρα, στον ανακριτή για να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν (βιασμός, μαστροπεία και πορνογραφία).

Σεπόλια: Τα ύποπτα μηνύματα και η αποκάλυψη

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν άτομο από το περιβάλλον της 12χρονης διαπίστωσε στο κινητό της κάποια ύποπτα μηνύματα. Στη συνέχεια ενημέρωσε την μητέρα της και έκαναν καταγγελία στους αστυνομικούς

Τα ραντεβού φέρεται να κλείνονταν στο Μετρό Σεπολίων και οι πράξεις γίνονταν μέσα στα αυτοκίνητα των πελατών.

Ο 53χρονος φέρεται να βίαζε την 12χρονη και φέρεται να την πίεζε να βγάζει και βίντεο και να του τα στέλνει. Αυτά τα βίντεο φέρεται να τα χρησιμοποιούσε στη συνεχεία για να της βρίσκει πελάτες, οι ηλικίες των οποίων κυμαίνονταν από 30 έως 50 ετών. Μάλιστα, ο 53χρονος φέρεται να έχει απειλήσει ακόμη και με όπλο το παιδί για να μην μιλήσει σε κανέναν. Ο 53χρονος, πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τα πάντα.

