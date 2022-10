Κοινωνία

Αττική: Βίαζαν και ξυλοκοπούσαν ανήλικη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο ανδρες κατηγορούνται για για πορνογραφία ανηλίκων. Τι βρέθηκε στην κατοχή των δραστών.

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης και άλλα αδικήματα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθησαν με εντάλματα, βραδινές ώρες χθες 7-10-2022, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο ημεδαποί 53 και 42 ετών, κατηγορούμενοι για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης και άλλα αδικήματα.

Σε βάρος του 53χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένης περίπτωσης κατάχρησης ανηλίκου από πρόσωπο που δέχεται τις υπηρεσίες του ανήλικου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, διακεκριμένη περίπτωση πορνογραφίας ανηλίκων, διακεκριμένη περίπτωση μαστροπείας με χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, γενετήσια πράξη με ανήλικο και παράνομη βία σε βάρος ανήλικου, ενώ σε βάρος του 42χρονου για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής κατ’ εξακολούθηση.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι διέπραξαν τις ανωτέρω –κατά περίπτωση- αξιόποινες πράξεις σε βάρος ανήλικης στην Αθήνα.

Στην κατοχή του 53χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 πιστόλια, 572 φυσίγγια, 21 μαχαίρια, ξιφολόγχη, 2 φορητοί υπολογιστές και σκληρός δίσκος και στην κατοχή του 42χρονου φορητός υπολογιστής και 2 usb.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.





Ειδήσεις σήμερα:

Παιδικός Σταθμός: Δασκάλα φορά μάσκα και τρομοκρατεί παιδιά (βίντεο)

Ρωσία - επιστράτευση: εγκαταλείπουν τη χώρα κατά εκατοντάδες χιλιάδες

Κριμαία - Γέφυρα του Κερτς: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης