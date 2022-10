Life

“Το Πρωινό” - Φόνσου: η γνωριμία με τον 53χρονο από τον Κολωνό αλλά και τη 12χρονη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε η Άννα Φόνσου για τη γνωριμία της με τον 53χρονο αλλά και η συνάντησή της με τη 12χρονη στο κατάστημα που εργαζόταν στον Κολωνό.

Η Άννα Φόνσου βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στο πλατό της εκπομπής "Το Πρωινό" και μίλησε για όλα. Για τη φιλία της με το Δημήτρη Λιγνάδη, τον Πέτρο Φιλιππίδη και τη γνωριμία της με τον 53χρονο από τον Κολωνό που κατηγορείται για το βιασμό και την εκπόρνευση 12χρονης.

"Πριν από ένα χρόνο με κάλεσε ο 53χρονος και μου είπε "κ. Φόνσου γνωρίζω ότι έχετε ανάγκες και θα ήθελα να φέρω αναψυκτικά και τρόφιμα για το Σπίτι του Ηθοποιού" και θέλω και μία φωτογραφία μαζί σας για να αναδείξουμε τη δράση αυτή.

Κάποιες μέρες αργότερα μου ζήτησε να μας φέρνει προϊόντα κάθε 15 - 20 μέρες και έτσι έκανε, μας έφερνε συνεχώς έως που μία μέρα με κάλεσε στο μαγαζί του για να το δω από κοντά". είπε η κ. Φόνσου.

"Εκεί πήγα με 3 ακόμη ηθοποιούς, βγάλαμε φωτογραφίες και είχε ετοιμάσει ένα τεράστιο τραπέζι με φαγητά. Εκεί ήταν και η πρώτη μου συνάντηση με τη 12χρονη". Όπως αποκάλυψε η Άννα Φόνσου "είδα τη 12χρονη εκεί με το ποδήλατό της και όταν τη ρώτησα τι κάνει έξω μέσα στο βράδυ μου είπε πως είναι εκεί και κάνει θελήματα αλλάπως το γνωρίζει η μητέρα της".

Όσο για την τελευταία της συνάντηση με τον 53χρονο "τον είδα σε ένα μαγαζί σε ένα τραπέζι με 10 άτομα, όλοι υπεράνω υποψίας, ανάμεσά τους ένας παπάς και ένας αστυνομικός που συνταξιοδοτήθηκε".

Μίλησε ακόμη για τη φιλία της με το Δημήτρη Λιγνάδη "ήταν φίλος μου ο Δημήτρης, τηλεφώνησα στον αδερφό του όμως από τον τρόπο κατάλαβα ότι δεν θέλει επαφές".

Όσο για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη "δεν τα έχω παρακολουθήσει όλα, όμως νομίζω δεν θα θέλει να ξανα δουλέψει"

Ειδήσεις σήμερα:

Σούπερ μάρκετ: Αυτά είναι τα προϊόντα στο “καλάθι του νοικοκυριού”

Δολοφονία Γρηγορόπουλου – ΣτΕ: Αποζημιώσεις για καταστροφές από τα επεισόδια

Ρόδος: Φυλάκιση σε 28χρονο για απόπειρα βιασμού ανήλικης