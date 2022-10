Υγεία - Περιβάλλον

Σούρας για βιασμό στον Κολωνό: Ας μη διανοηθεί κανείς να δώσει “τρελόχαρτο” στον παιδόφιλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο διακεκριμένος ψυχίατρος για την έξαρση των σεξουαλικών διαστροφών και εγκλημάτων και τις ποινές που επιβάλλονται.

Ο γνωστός ψυχίατρος, Δημήτρης Σούρας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, δήλωσε κατηγορηματικά πως «όποιος διανοηθεί να δώσει “τρελόχαρτο” στον παιδόφιλο, θα με βρει απέναντι του».

«Τόσο ο 53χρονος όσο και ο 42χρονος που συνελήφθησαν είναι κι οι ίδιοι πατέρες, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Κάποτε λέγαμε ότι όλοι αυτοί είναι ψυχικά ασθενείς. Δεν είναι έτσι πλέον. Όλοι αυτοί έχουν σεξουαλικές διαστροφές», είπε χαρακτηριστικά.

«Ας μη διανοηθεί λοιπόν κάποιος να του δώσει “τρελόχαρτο” για να πέσει στα μαλακά. Ας μη παραβιάσει κανείς τους παγκόσμιος κανόνες της ψυχιατρικής κάνοντας κάτι τέτοιο. Αυτές οι διαστροφές δεν θεραπεύονται», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Ο κ. Σούρας είπε επίσης ότι όλα αυτά είναι σημεία των καιρών καθώς υπάρχει κατακόρυφη αύξηση των σεξουαλικών διαστροφών στις μέρες μας, όπως άλλωστε και άλλων εγκλημάτων όπως οι γυναικοκτονίες.

«Δεν είμαι υπέρ της θανατικής ποινής» είπε ο κ. Σούρας, «αλλά δεν μπορεί να υπάρχει ατιμωρησία σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν λέμε ισόβια, πρέπει να εννοούμε ισόβια κι όχι έξω σε 17 χρόνια». Ο κ. Σούρας είπε ότι υπάρχουν περιπτώσεις εκπαιδευτικών που έχουν καταδικαστεί για παιδοφιλία κι επέστρεψαν στα σχολεία.

Τέλος, είπε ότι η 12χρονη στον Κολωνό θα χρειαστεί μεγάλη βοήθεια για να ξανασταθεί στα πόδια της και θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει και να της στείλει παιδοψυχολόγους, σε διαφορετική περίπτωση ο ίδιος τίθεται αφιλοκερδώς στη διάθεση της οικογένειας.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Στεφανίδη: Ο αθλητισμός, οι διακρίσεις και η βουλιμία (βίντεο)

Μητσοτάκης: Στηρίζουμε την κοινωνία - Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας

Ομόνοια: Μαχαίρωσαν άστεγο για να τον... ληστέψουν