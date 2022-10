DART – NASA: Επιτυχία στην αποστολή για τον αστεροειδή

Με επιτυχία στέφθηκε η αποστολή της NASA για την αλλαγή της πορείας του αστεροειδή, πείραμα που γίνεται για πρώτη φορά στην Ιστορία.

Το διαστημικό σκάφος το οποίο η NASA έστειλε επίτηδες να συντριβεί σαν πύραυλος σε έναν αστεροειδή, τον περασμένο μήνα, κατάφερε να βγάλει από τη φυσική τροχιά του τον διαστημικό βράχο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στον κόσμο, ανακοίνωσε απόψε ο επικεφαλής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας.

Η αποστολή αυτή θα επιτρέψει στην ανθρωπότητα να μάθει πώς μπορεί να προστατευθεί από μια ενδεχόμενη μελλοντική απειλή, εκτρέποντας τους αστεροειδείς από την πορεία τους.

Από τις παρατηρήσεις των τηλεσκοπίων, που παρουσίασε η NASA στην ενημέρωση των δημοσιογράφων, φαίνεται ότι η «αποστολή αυτοκτονίας» του διαστημικού σκάφους DART, στις 26 Σεπτεμβρίου, πέτυχε τον πρωταρχικό στόχο της: άλλαξε την πορεία του αστεροειδούς μέσω κινητικής ενέργειας.

Το σκάφος της αποστολής DART προσέκρουσε σκόπιμα στον αστεροειδή Δίμορφο, τον δορυφόρο ενός μεγαλύτερου αστεροειδούς, του Διδύμου. Σύμφωνα με τον Μπιλ Νέλσον, από την πρόσκρουση αυτή μειώθηκε η τροχιά του Δίμορφου κατά 32 λεπτά.

CONFIRMED: Analysis of data obtained over the past 2 weeks by the #DARTMission team shows impact with Dimorphos has successfully altered the asteroid’s orbit by 32 minutes - marking the 1st time humans have changed the orbit of a celestial object in space! https://t.co/MjmUAFwVSO pic.twitter.com/4Qiy1mC4gK