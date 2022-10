Καιρός

Καιρός: Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Πως θα κυμανθεί η θερμοκρασία και η ένταση των ανέμων. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Άστατος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες και από τις βραδινές ώρες είναι πιθανό τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις οι οποίες στα ηπειρωτικά βαθμιαία θα αυξηθούν.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νότιοι 4 με 5 στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 6 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, που βαθμιαία από το απόγευμα θα ενταθούν. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στη δυτική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, από τις προμεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων ενισχυόμενοι αργά το απόγευμα σε 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά από το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 5 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια περιμένουμε λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καρός την Παρασκευή

Στο Ιόνιο, την ηπειρωτική χώρα (εκτός της Θράκης), τις Σποράδες και την Εύβοια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανό να είναι ισχυρά, μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και μέχρι το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, από τις προμεσημβρινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη και το βράδυ στη Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στις υπόλοιπες περιοχές ανατολικοί νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει στα δυτικά και τη Μακεδονία τους 18 με 21 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 23 βαθμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Μενέντεζ για F-16: Βέτο μέχρι η Τουρκία να σταματήσει την επιθετικότητα της

Μαμουλάκης: λάθος συνεργάτη μου το απαράδεκτο hashtag για την ΝΔ

Μαρκόπουλο: Ομαδικός βιασμός της 14χρονης που είχε απαχθεί από την Νίκαια