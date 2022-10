Οικονομία

Γερμανία: Προβλέψεις για ύφεση της οικονομίας το 2023

Επιστροφή στην ανάπτυξη αναμένεται το 2024. Σε ποιο ποσοστό αναμένεται να φτάσει ο πληθωρισμός.

Ύφεση ύψους 0,4% αναμένει η κυβέρνηση για τη γερμανική οικονομία το 2023, με τον πληθωρισμό να παραμένει κοντά στο 7%, ανακοίνωσε πριν από λίγο στο πλαίσιο της «φθινοπωρινής πρόβλεψης», ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ.

Επιστροφή στην ανάπτυξη αναμένεται το 2024, με ρυθμό 2,3% και πληθωρισμό περίπου 2,4%.

«Είναι δύσκολη εποχή. Βιώνουμε μια σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία διευρύνεται διαρκώς σε οικονομική και κοινωνική κρίση», δήλωσε ο κ. Χάμπεκ και απέδωσε τη δυσμενή κατάσταση στη διακοπή προμήθειας ενέργειας από τη Ρωσία, η οποία με τη σειρά της έχει προκαλέσει σοβαρό περιορισμό της λειτουργίας των ιδιαίτερα ενεργοβόρων βιομηχανιών. Για το τρέχον έτος εκτιμάται πάντως ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,4%, ενώ την περασμένη άνοιξη η πρόβλεψη της κυβέρνησης έκανε ακόμη λόγο για ανάπτυξη 2,2% το 2022 και 2,5% το 2023.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό συνασπισμό, η αύξηση των τιμών θα διατηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα, περίπου 8% για το τρέχον έτος και 7% για το 2023. Από το 2024 θεωρείται ότι θα επανέλθει στο 2,4%.

«Η ενέργεια πρέπει να είναι προσιτή για όλους», τόνισε ο κ. Χάμπεκ, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων ελάφρυνσης ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Ζήτησε ωστόσο και πάλι τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση από τους καταναλωτές, καθώς, όπως είπε, το φυσικό αέριο είναι πλέον «σπάνιο είδος». Στο μεταξύ η πληρότητα των γερμανικών αποθηκών έχει φθάσει στο 95%, δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών, φέτος η καταναλωτική δαπάνη θα σημειώσει ακόμη αύξηση 4,3%, αλλά το 2023 θα μειωθεί κατά 0,9%. Οι εξαγωγές από την άλλη πλευρά, θα κυμανθούν σε σχετικά χαμηλό επίπεδο, με αύξηση κατά 1,4% για το τρέχον έτος και 2,0% για το επόμενο.?

