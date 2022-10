Κοινωνία

Πατήσια: 2χρονος βγήκε έξω από παιδικό σταθμό και περιπλανιόταν στον δρόμο

Τι αναφέρει στην καταγγελία του ο πατέρας του παιδιού. Ποιος βρήκε το 2χρονο αγοράκι και κάλεσε την Αστυνομία.



Ο πατέρας ενός 2χρονου αγοριού προχώρησε σε καταγγελία κατά του παιδικού σταθμού που πήγαινε ο γιος του στα Άνω Πατήσια.

Συγκεκριμένα, με αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα καταγγέλλει επώνυμα την αμέλεια του ιδιωτικού σχολείου στο οποίο έστελνε τον γιο του.



Όπως υποστηρίζει κλήθηκε από την αστυνομία να πάει στο τμήμα και να καταθέσει, καθώς ο μόλις δύο ετών γιος του, βρέθηκε να περιπλανάται στον δρόμο από διερχόμενη κυρία, λίγα μέτρα μακριά από το σχολείο του.



Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 2χρονος γιος του βρέθηκε από διερχόμενη κυρία να περιπλανιέται ασυνόδευτος έξω από τον σταθμό στο απέναντι πεζοδρόμιο αρκετά μέτρα πιο πάνω, πρωινή ώρα κατά την οποία φυλασσόταν στον εν λόγω σταθμό. Όπως υποστηρίζει ο πατέρας, η κυρία στη συνέχεια εντόπισε τον σταθμό και τους παρέδωσε το παιδί ενώ παράλληλα ειδοποίησε την αστυνομία η οποία και στη συνέχεια μας ενημέρωσε για το συμβάν.



Μαζί με τη σύζυγό του κινήθηκαν άμεσα νομικά κατά του ιδιωτικού σχολείου.

