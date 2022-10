Κόσμος

Ουκρανία - Κίεβο: Νέοι βομβαρδισμοί σε υποδομές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για «νέα επίθεση με drones - καμικάζι εναντίον υποδομών κρίσιμης σημασίας», κάνει λόγο η ουκρανική πλευρά.

Υποδομές καίριας σημασίας στην περιφέρεια του Κιέβου χτυπήθηκαν από ρωσικά UAVs σήμερα, ανακοίνωσε ο Κύριλλος Τιμοσένκο, υποδιευθυντής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Νέα επίθεση με drones - καμικάζι εναντίον υποδομών κρίσιμης σημασίας», ανέφερε ο κ. Τιμοσένκο μέσω της πλατφόρμας Telegram, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Η Ουκρανία καταγγέλλει επιθέσεις με ιρανικής κατασκευής UAVs τύπου Σαχίντ-136 τις τελευταίες εβδομάδες. Το Ιράν αρνείται ότι προμήθευσε τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία. Το Κρεμλίνο δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο.

Νωρίτερα, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση του Κιέβου ανακοίνωσε πως βομβαρδίστηκε οικισμός, προσθέτοντας πως «σωστικά συνεργεία ήδη εργάζονται επιτόπου», χωρίς να δώσει ούτε αυτή περισσότερες λεπτομέρειες για το τι βομβαρδίστηκε, ή πού ακριβώς.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρκόπουλο: Ομαδικός βιασμός της 14χρονης που είχε απαχθεί από την Νίκαια

Μαμουλάκης: λάθος συνεργάτη μου το απαράδεκτο hashtag για την ΝΔ

Μενέντεζ για F-16: Βέτο μέχρι η Τουρκία να σταματήσει την επιθετικότητα της