Πέθανε ο Σταύρος Σαράφης

Ο «καίσαρας» νοσηλευόταν εδώ και σχεδόν ένα μήνα μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ καθώς, το πρωί της Πέμπτης (13/10) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο Σταύρος Σαράφης.

Ο γεννημένος στις 23 Νοεμβρίου του 1950 πρώην άσος του ΠΑΟΚ, άρχισε την καριέρα του στην ομάδα της γενέτειράς του, την Αναγέννηση Επανωμής, προτού μετακομίσει το 1967 στον ΠΑΟΚ. Τη φανέλα του οποίου τίμησε μέχρι το 1981, αγωνιζόμενος σε 358 παιχνίδια, πετυχαίνοντας 136 γκολ – πρώτος σκόρερ στην Ιστορία του συλλόγου.

Ο Σταύρος Σαράφης, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο στις 17 Σεπτεμβρίου κι έκτοτε νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Την περασμένη εβδομάδα έγινε προσπάθεια αποσωλήνωσής του, ωστόσο ο οργανισμός του «Καίσαρα» δεν άντεξε, σκορπώντας τη θλίψη σε όλο τον ποδοσφαιρικό – και όχι μόνο – κόσμο.

«Καλό ταξίδι Καίσαρα...Ένας ποδοσφαιριστής που έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στις σελίδες του βιβλίου της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένας υπέροχος άνθρωπος που υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ για περισσότερα από 45 χρόνια. Ο Ιβάν Σαββίδης, η διοίκηση, το αγωνιστικό τμήμα, τα «παιδιά του» στην Ακαδημία και όλο το προσωπικό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Σταύρου Σαράφη για τον αδόκητο χαμό του. Καλό παράδεισο», αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο Facebook.

