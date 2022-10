Πολιτική

Παναγιωτόπουλος - Ακάρ: συνάντηση στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση μετά τον Ιούνιο οπότε οι δύο άνδρες είχαν ένα σύντομο τετ α τετ. Για την τουρκική προκλητικότητα μίλησε και στον Γενς Στολτενμπεργκ ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Συνάντηση είχε πριν από λίγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος με τον Τούρκο ομόλογό του, Χουλουσί Ακάρ στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, συναντήθηκε χθες στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, με το γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην Ουκρανία και την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Παναγιωτόπουλος ενημέρωσε τον κ. Στόλτενμπεργκ για τις τελευταίες εξελίξεις στην επιθετική ρητορική της τουρκικής ηγεσίας. Υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις αυτές υπονομεύουν την ενότητα και τη συνοχή της Συμμαχίας, και την ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος επεσήμανε ότι πάγια θέση της Ελλάδας είναι η συνεννόηση και ο διάλογος με βάση το Διεθνές Δίκαιο και την αρχή καλής γειτονίας, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας.

Τέλος, νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε συνάντηση με την υπουργό Άμυνας της Γερμανίας, Κριστίν Λάμπρεχτ και τον Γάλλο ομόλογό του, Σεμπαστιάν Λεκορνί.

