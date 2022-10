Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: Στο νοσοκομείο παιδιά με συμπτώματα σαλμονέλας - Πάνε στον ίδιο παιδικό σταθμό

Συναγερμός έχει σημάνει στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο στην Πάτρα, καθώς μεταφέρθηκαν εκεί τουλάχιστον επτά παιδάκια με συμπτώματα σαλμονέλας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ,πρόκειται για παιδάκια πολύ μικρά σε ηλικία που πηγαίνουν σε συγκεκριμένο παιδικό σταθμό της Ναυπάκτου. Όλα εμφάνισαν συμπτώματα σχεδόν ταυτόχρονα!

Μόλις τα παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο με τους γονείς τους, οι γιατροί τους έκαναν αμέσως τις απαραίτητες εξετάσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα παιδιά μπήκαν στο νοσοκομείο αφυδατωμένα και με θετικούς δείκτες λοίμωξης.

Όπως είπε ο διοικητής της 6ης Υ.Πε., ο κ. Καρβέλης, άμεσα ενημερώθηκαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, ενώ ο ίδιος ενημέρωσε την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας Μαρία Σαλμά ώστε να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι υγειονομικοί έλεγχοι στον χώρο του παιδικού σταθμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για παιδιά ηλικίας 2 έως 4 ετών, με τους μικρούς ασθενείς μέχρι τώρα να ανταποκρίνονται στην αγωγή που τους χορηγείται.

πηγή: tempo24.news

