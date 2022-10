Παράξενα

Κολομβία: 3 Ferrari εμπόρου ναρκωτικών βγαίνουν σε δημοπρασία (εικόνες)

Πόσα χρήματα αναμένεται να “πιάσουν” οι τρεις Ferrari. Δεκάδες ακριβά αυτοκίνητα είχε στην κατοχή του το καρτέλ. Που θα διατεθούν τα έσοδα από τον πλειστηριασμό

Τρεις Ferrari που κατασχέθηκαν από έμπορο ναρκωτικών θα δημοπρατηθούν τις επόμενες ημέρες στην Κολομβία και τα έσοδα θα διατεθούν σε ακτήμονες χωρικούς.

Τα τρία πολυτελή αυτοκίνητα ανήκαν στον Χουάν Χοσέ Βαλένσια, γνωστό με το προσωνύμιο «Το Γεράκι», ένα από τα ηγετικά στελέχη του κολομβιανού καρτέλ ναρκωτικών Clan del Golfo.

Λάτρης των ακριβών αυτοκινήτων, είχε στην κατοχή του περίπου 30 κορυφαία μοντέλα. Ο Βαλένσια είχε συλληφθεί το 2021 και τον περασμένο Ιούλιο εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για τις 24 και 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Χάιμε Αντρές Οσόρνο, αντιπρόεδρο της Εταιρείας Ειδικών Περιουσιακών Στοιχείων (SAE) – μιας κυβερνητικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη διαχείριση αγαθών που κατάσχονται από εμπόρους ναρκωτικών.

Δεν έχει οριστεί τιμή εκκίνησης και οι πλειοδότες θα πρέπει να στείλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, ανέφερε ο Οσόρνο, διευκρινίζοντας ότι η δημοπρασία ενδέχεται να ακυρωθεί εάν οι προσφορές δεν κριθούν ελκυστικές.

Σύμφωνα με εκτιμητές, οι τρεις Ferrari (μια γκρι, μια λευκή και μια κόκκινη) αξίζουν περίπου 400.000 δολάρια έκαστη.

