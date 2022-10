Οικονομία

Απάτη στο όνομα της ΑΑΔΕ: Το e-mail που δεν πρέπει να ανοίξετε

Ειδοποίηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για e-mail μέσω του οποίου απατεώνες επιχειρούν την υποκλοπή στοιχείων. Τι να προσέξουμε.

Χιλιάδες φορολογούμενοι έλαβαν e-mail στο όνομα της ΑΑΔΕ, με το μήνυμα να αναφέρει ότι, έχει υπολογιστεί ο φόρος τους κι δικαιούνται επιστροφή, καλώντας τους να ακολουθήσουν βήματα για τα την πάρουν.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προειδοποιεί ότι, πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης, τονίζοντας ότι, οι φορολογούμενοι δεν πρέπει να ανοίξουν κανένα συνημμένο αρχείο ή να πατήσουν σε κάποιο link, αλλά να διαγράψουν αμέσως το e-mail.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

«Αγαπητή Κυρία/Αγαπητέ Κύριε,

Παρακαλούμε για την άμεση προσοχή σας σε ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποστέλλεται και αναγράφει ότι "η Εφορία υπολόγισε την φορολογική σας δήλωση και δικαιούστε επιστροφή φόρου".

Πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης μέσω παραποίησης εικόνας και στοιχείων.

Για την προστασία σας:

1. ΜΗΝ ανοίξετε κανένα συνημμένο αρχείο του μηνύματος

2. ΜΗΝ επιλέξετε τυχόν προτεινόμενο σύνδεσμο (link)

3. Διαγράψετε ΑΜΕΣΩΣ το μήνυμα, καθώς είναι πλαστό και περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο και τη συνεργασία σας.

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων».

