Φονική κακοκαιρία στην Κρήτη: Ένας νεκρός και “βιβλική” καταστροφή (εικόνες)

Ένας νεκρός από την κακοκαιρία.Σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, αλλά και στην ηλεκτροδότηση προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη.

Ενας άνδρας έχασε τη ζωή του από το σφοδρό χτύπημα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, όπου λόγω της έντονης βροχόπτωσης, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με τους οδηγούς να κινδυνεύουν και την Πυροσβεστική να βρίσκεται επί ποδός. Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του και ανασύρθηκε νεκρός.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην Αγία Πελαγία, με τον οδηγό να εγκλωβίζεται στο όχημα, που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Πληροφορίες αναφέρουν, πως το αυτοκίνητο του άτυχου άνδρα, σφήνωσε στο κανάλι του αντιπλημμυρικού έργου, που πραγματοποίησε ο Δήμος Μαλεβιζίου.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με μαρτυρίες που έφτασαν στις Αρχές, κάτοικοι της περιοχής είδαν ακόμη έναν άνθρωπο να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή κάποια περαιτέρω λεπτομέρεια.

Οι Αρχές, την ίδια ώρα, αναζητούν τρία άτομα σε Λυγαριά και Αγία Πελαγία, τα οχήματα των οποίων υπάρχουν φόβοι ότι κατέληξαν στη θάλασσα.

Στο Ηράκλειο υπάρχουν αναφορές για ζημιές από τις πλημμύρες στην Αγία Πελαγία, τη Λυγαριά και την Αμμουδάρα.

Στην πόλη του Ηρακλείου έχει πέσει ένα δέντρο, ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, παρασύροντας ξύλα και πέτρες.

Την ίδια ώρα αρκετές περιοχές έχουν μείνει χωρίς ρεύμα όπως η περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Κνωσού όπου από τα πρώτα λεπτά της βροχής άρχισε να πέφτει και να επανέρχεται η τάση για να σβήσουν τελικά τα φώτα στις 10:20 το πρωί του Σαββάτου.

Στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου , στην λεωφόρο Ικάρου, στον Γιόφυρο, στην Αλικαρνασσό, στην Κνωσού, στη ΒΙΠΕΗ οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χείμαρρο με δεκάδες αυτοκίνητα να βρίσκονται ακινητοποιημένα και αρκετούς οδηγούς να τα παρατούν στη μέση αναζητώντας βοήθεια.

Πολλά προβλήματα καταγράφονται στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας, της Αχλάδας και του Φόδελε, όπου σημειώνονται κατολισθήσεις.

Προβλήματα και στα Χανιά

Ο Σταυρός Ακρωτηρίου αντιμετώπισε ουσιαστικά το μεγαλύτερο πρόβλημα από την έντονη βροχόπτωση τις πρώτες πρωινές ώρες στα Χανιά. Στην κυριολεξία πλημμύρισαν δρόμοι σε πολλά σημεία στον Σταυρό και περισσότερο στην περιοχή που βρίσκεται μια παιδική κατασκήνωση.

Πολλοί κάτοικοι του Σταυρού έχουν στην κυριολεξία εγκλωβιστεί στα σπίτια του και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν.

Από τους χείμαρρους έχουν πλημμυρίσει τα πάντα και η προσβασιμότητα είναι αδύνατη!

Πυροσβέστες από το πρωί προσπαθούν μέσω αντλήσεων να μειώσουν το ύψος του νερού από τους δρόμους που στην κυριολεξία μοιάζουν με ποτάμι.

Άλλα προβλήματα πάντως δεν έχουν αναφερθεί για τα Χανιά, όπως για παράδειγμα διακοπές ρεύματος.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ, Το Σάββατο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στις δυτικές και τις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη. Το απόγευμα τα φαινόμενα στις Κυκλάδες θα εξασθενήσουν, αλλά θα συνεχιστούν στην Κρήτη, ενώ θα επηρεάσουν κατά τόπους και τα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένεται εξασθένηση των φαινομένων τις πρωινές ώρες της Κυριακής (16-10-2022).

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σε χθεσινή του πρόβλεψη, αναβάθμισε την κακοκαιρία σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, με τη βροχόπτωση να φτάνει την κατηγορία 4.

