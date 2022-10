Κόσμος

ΗΠΑ: Συνελήφθη κατά συρροή δολοφόνος που κυνηγούσε νέο θύμα

Χειροπέδες σε έναν άνδρα που είχε διαπράξει σειρά δολοφονιών πέρασαν οι Αμερικανοί αστυνομικοί.

Ένας 43χρονος που συνελήφθη χθες Σάββατο στο Στόκτον των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να είναι ο δράστης έξι δολοφονιών που συγκλόνισαν την Καλιφόρνια τους προηγούμενους μήνες.

Ο Ουέσλι Μπράουνλι συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου και εκτιμάται πως ήταν στο «κυνήγι» υποψήφιου θύματος, δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Στάνλεϊ Μακφάντεν σε συνέντευξη Τύπου. «Είμαστε βέβαιοι ότι αποτρέψαμε άλλη μια δολοφονία», δήλωσε ο Μακφάντεν, συμπληρώνοντας ότι ο Μπράουνλι ήταν οπλισμένος.

Πέντε άνδρες σκοτώθηκαν σε μια γειτονιά της πόλης Στόκτον στο διάστημα μεταξύ της 8ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου. Άλλος ένας άνδρας βρήκε τον θάνατο τον Απρίλιο του 2021 στο Όκλαντ, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά του Στόκτον. Τα θύματα ήταν μεταξύ 21 και 54 ετών.

Μια γυναίκα επέζησε από ένοπλη επίθεση που επίσης αποδίδεται στον Ουέσλι Μπράουνλι.

Με πληθυσμό περίπου 350.000, η πόλη Στόκτον βρίσκεται 60 χιλιόμετρα νότια του Σακραμέντο, της πρωτεύουσας της Καλιφόρνια.

Ο Ουέσλι Μπράουνλι αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου την Τρίτη για να του απαγγελθούν κατηγορίες, σύμφωνα με την εισαγγελέα Τόρι Σάλαζαρ.

