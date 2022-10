Τεχνολογία - Επιστήμη

“Star Wars”: Έλληνας φτιάχνει φωτόσπαθα στην Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο (βίντεο)

Ένας άνδρας από τη Θεσσαλονίκη φτιάχνει φωτόσπαθα για όλο τον κόσμο. Είναι μόλις ένας από τους τέσσερις παγκοσμίως.

Ένας από τους τέσσερις κατασκευαστές φωτόσπαθων του “Star Wars” βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και τα κατασκευάζει για όλο τον κόσμο.

Ο Διονύσης Κομποθέκλας από τη Θεσσαλονίκη κάνει παραγγελίες ακόμα και για τις ταινίες, αλλά και για εκθέσεις και απλούς πελάτες που θέλουν τα φωτόσπαθα για προσωπική χρήση.

Όπως είπε ο ίδιος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα», η ξιφασκία με φωτόσπαθα αποτελεί πλέον και άθλημα.

Μάλιστα, έχει φτιάξει και ρομπότ, το οποίο εκτύπωσε σε εκτυπωτή και έστησε. Του πήρε 3,5 μήνες και είναι σταθερό, αναπαράγει όμως ήχους, από ταινίες και ιδιαίτερα από το “Star Wars”.

Ο Δ.Κομπθέκλας ξεκίνησε από τότε που γεννήθηκε να βλέπει τη σειρά ταινιών επιστημονικής φαντασίας, με τον πατέρα του, κι ήταν από τότε που αποφάσισε ότι, θέλει να φτιάχνει φωτόσπαθα.

Ασχολούμενος με αυτό εντατικά και συμμετέχοντας σε εκθέσεις επί χρόνια, κατάφερε να γίνει ένας από τους λίγους και κορυφαίους στον κόσμο.

Όπως είπε, τέλος στον ΑΝΤ1, έχει παραγγελίες από όλο τον κόσμο και οι περισσότεροι πελάτες του είναι 30 – 40 ετών.

