Ιταλία: Κακοποιούσε σεξουαλικά το μωρό του κι έφτιαχνε πορνογραφικά βίντεο

Μόνο φρίκη μπορεί να προκαλέσει η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στην Ιταλία, όπου αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση και εκπόρνευση ανηλίκου.

Για σεξουαλική κακοποίηση της μόλις 2 ετών κόρης του κατηγορείται 33χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Ρώμη.

Ο εν λόγω άνδρας κατηγορείται, επίσης, για παραγωγή και διανομή υλικού παιδικής πορνογραφίας, καθώς και για εκπόρνευση 15χρονου παιδιού.

Για τη σύλληψη του διενεργήθηκε τιτάνια αστυνομική επιχείρηση, με συνεργασία των Αρχών του Μιλάνου και του Εθνικού Κέντρου για την Καταπολέμηση της Διαδικτυακής Παιδικής Πορνογραφίας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία, τα περιστατικά κακοποίησης του της 2χρονης «που καταγράφηκαν με iPhone, έγιναν μέσα στο σπίτι» του. Σχετικές φωτογραφίες και βίντεο στάλθηκαν σε μέλη διεθνούς παιδοφιλικής ομάδας στο διαδίκτυο.

Όταν ξεκίνησε η έρευνα, οι Αρχές το μόνο στοιχείο που είχαν ήταν ένα ψευδώνυμο πίσω από τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο, όμως χάρη στην τεχνολογία, ο 33χρονος εντοπίστηκε άμεσα, αφού εξ αρχής ο στόχος ήταν να πάψει η κακοποίηση του παιδιού.

Καθοριστικό σημείο στις έρευνες ήταν η στιγμή που δημιουργήθηκε σε χρόνο ρεκόρ -με τη βοήθεια προηγμένων γνώσεων πληροφορικής εξειδικευμένων στελεχών- ένα εργαλείο που επέτρεψε να ξεπεραστεί το τείχος της ανωνυμίας, πίσω από το οποίο κρυβόταν ο 33χρονος πατέρας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας στον υπολογιστή του, αποκάλυψαν στοιχεία και για σεξουαλική εκμετάλλευση σε βάρος ενός 15χρονου αγοριού. Εκτός από τα αρχεία στα οποία καταγράφεται η κακοποίηση και το smartphone που χρησιμοποιήθηκε για τη μαγνητοσκόπηση, βρέθηκαν επίσης οι λογαριασμοί που χρησιμοποιήθηκαν για την αποστολή του υλικού παιδικής πορνογραφίας και για τη συνομιλία με τα θύματά του. Όλο το υλικό κατασχέθηκε, ενώ ο ύποπτος οδηγήθηκε στη φυλακή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών, «τόσο οι αστυνομικοί όσο και οι δικαστές που εργάστηκαν για την επίλυση της υπόθεσης, εντυπωσιάστηκαν» από την «απάνθρωπη φύση των εγκλημάτων που διέπραξε ο πατέρας», προσθέτοντας πως ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε συμβεί να διαπιστωθούν, σε μόνο μία ποινική υπόθεση, όλα τα πιθανά αδικήματα που προβλέπονται από τον ιταλικό ποινικό Κώδικα σχετικά με την εκμετάλλευση ανηλίκων για παραγωγή πορνογραφικού υλικού».

