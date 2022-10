Οικονομία

Αθήνα: “Λουκέτο” σε κατάστημα από τους “ράμπο” του Τμήματος Εκβιαστών

Στοχειμένοι έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ελέγχθηκαν συνολικά 10 καταστήματα και 15 άτομα και προσήχθησαν 4 άτομα.



Στοχευμένοι έλεγχοι του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, πραγματοποιήθηκαν πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 16 Οκτωβρίου 2022, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αττική.

Συμμετείχαν κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 10 καταστήματα και 15 άτομα και προσήχθησαν 4 άτομα.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Επιπλέον, σε κατάστημα διαπιστώθηκε η στέρηση γνωστοποίησης εγκατάστασης υγειονομικού καταστήματος, η στέρηση ταμειακής μηχανής και η μη έκδοση 32 αποδείξεων λιανικής πώλησης συνολικού ποσού 1.937,90 ευρώ, ενώ παράλληλα βρέθηκαν να απασχολούνται 14 εργαζόμενοι για τους οποίους δεν επιδείχθηκε πίνακας προσωπικού, κατά παράβαση της φορολογικής και εργατικής – ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Για τα αποτελέσματα του ελέγχου ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την επιβολή 48ωρης αναστολής λειτουργίας, ενώ παράλληλα θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Σ.Ε.Π.Ε., Π.Ε.Κ.Α., Δημοτική Αστυνομία) για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

