Μύκονος: Μπαράζ συλλήψεων από τους “ράμπο” του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών (βίντεο - ντοκουμέντο)

Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες από τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν οι «Ράμπο» του Τμήματος Εκβιαστών στο "νησί των ανέμων".



Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη

Σε εξέλιξη είναι οι έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας, σε γνωστά μπαρ και κλάμπ της Μυκόνου, με στόχο να μπει τέλος στο φαινόμενο της προστασίας και των εκβιασμών και ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες.

Πάνοπλοι αστυνομικοί «συνοδεύουν» δυο άνδρες μέσα στα στενά της Μυκόνου, όπως φαίνεται στα αποκλειστικά πλάνα που φέρνει στο φως ο ΑΝΤ1 από τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν οι «Ράμπο» του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, αλλά και οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Μυκόνου.

Σε μια πολύ συντονισμένη και μελετημένη επιχείρηση οι πάνοπλοι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες στον Βουλγάρικης καταγωγής άνδρα που κατηγορείται για την επίθεση και το ξυλοδαρμό πριν από λίγες ημέρες με λοστό ενός ξενοδόχου.

Στα αποκλειστικά πλάνα του ΑΝΤ1 φαίνεται πως παράλληλα με τη σύλληψη γίνονται και έλεγχοι σε κλαμπ που βρίσκονται σε μικρή απόσταση.

Σε άλλο ένα βίντεο ντοκουμέντο πάνω από 20 αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες σε δυο άνδρες και αφού τους έχουν περικυκλώσει τους οδηγούν στο Αστυνομικό τμήμα της Μυκόνου.

Ο Βάιος Μαργιανός επιχειρηματίας εστίασης είδε να εκτυλίσσονται μπροστά από το εστιατόριο οι προσαγωγές των υπόπτων ατόμων, ενώ την ίδια ώρα όπως δηλώνουν οι μόνιμοι κάτοικοι της Μυκόνου αλλά και επιχειρηματίες η παρουσία της αστυνομίας μόνο καλό έκανε στο νησί.

Σύμφωνα με κύκλους της ΕΛΑΣ, με τις επιχειρήσεις, επανήλθε το αίσθημα της ασφάλειας στη Μύκονο.

