Ολυμπιακός - Περιστέρι: Επιστροφή… Σπανούλη και νίκη των “ερυθρολεύκων”

Ο Σπανούλης γύρισε ως αντίπαλος στο γήπεδο στο οποίο μεγαλούργησε, το Περιστέρι έκανε την προσπάθειά του, όμως ο Ολυμπιακός ήταν πολύ δυνατός.

Στην επιστροφή του στο ΣΕΦ, αυτή την φορά ως αντίπαλος του Ολυμπιακού, ο Βασίλης Σπανούλης είδε την πρώην ομάδα του να κάνει ένα ακόμη «περίπατο» απέναντι στη δική του, ως προπονητής, και με το 101-79 οι «ερυθρόλευκοι» να φτάνουν εύκολα στο 2Χ2 στη Basket League, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 2ης αγωνιστικής.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 50-37 (ημ.), 74-56, 101-79

Το κοινό αποθέωσε τον «Kill Bill», εκείνος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του και ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του. Επαιξε όχι με το πόδι πατημένο στο γκάζι, αλλά όσο ακριβώς χρειαζόταν για να πετύχει την «κατοστάρα» και να σρέψει πλέον τοπ ενδιαφέρον του στο «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, όπου τον περιμένουν δύο πολύ δύσκολα εκτός έδρας ματς στην Ισπανία, με Ρεάλ Μαδρίτης και Μπασκόνια.

Ο Κώστας Σλούκας ήταν ο κορυφαίος των «ερυθρόλευκων» με 23 πόντους και 13 ασίστ, ο Βεζένκοβ πέτυχε χαλαρά άλλους 17 πόντους, ενώ ο Λαρεντζάκης συνέχισε τις σπουδαίες εμφανίσεις του με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Από τους Περιστεριώτες ξεχώρισε ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 17 πόντους. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα ξκεχάσει γρήγορα την πρώη της ήττα στην Α1, καθώς ακολουθεί η μάχη με την Τενερίφη στο BCL.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός πριν την έναρξη της αναμέτρησης βράβευσε τον Βασίλη Σπανούλη για την προσφορά του, κατά την επιστροφή στο ΣΕΦ, αυτή την φορά ως αντίπαλος!

Αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού ο Βασίλης Σπανούλης κατά την είσοδό του στο παρκέ για να παρακολουθήσει το ζέσταμα του Περιστερίου. Ο κόσμος χάρισε το πιο ζεστό του χειροκρότημα στον πρώην κορυφαίο παίκτη, με τον ιδιο ν΄ ανταποδίδει χαιρετώντας προς όλες τις πλευρές που βρίσκονταν οι φίλοι των Πειραιωτών.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 4, Κάναν 2, Φαλ 6, Βεζένκοβ (2), Πίτερς 13 (3), Λούντζης, Λαρεντζάκης 13 (3), Σλούκας 23 (5), Μπλακ 9, ΜακΚίσικ 14 (4)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σπανούλης): Μπίλαν 7, Ραντάνοβ 8, Πουλιανίτης 6 (1), Ντένμον 8 (1), Ντέιβις 9 (2), Τζούστον 6, Φρανσίσκο 17 (3), Μωραΐτης 7 (1), Κασελάκης 6 (1), Γκιουζέλης, Ζούγρης, Σταυρακόπουλος 5 (1).

