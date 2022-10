Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Λαμία: Ασταμάτητοι οι “πράσινοι”

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε το νικηφόρο σερί του στην εφετινή Super League, περνώντας από τη Λαμία και φτάνοντας το «8Χ8».



Ο Παναθηναϊκός συνέχισε το εντυπωσιακό, νικηφόρο σερί του στην εφετινή Super League, περνώντας με 2-0 από τη Λαμία και φτάνοντας το «8Χ8». Μία νίκη που αποδείχθηκε «πύρρειος» για τους «πράσινους», καθώς «έχασαν» με τραυματισμούς πέντε (!) ποδοσφαιριστές τους κατά τη διάρκεια του αγώνα (Αϊτόρ, Τσέριν, Ιωαννίδη, Παλάσιος, Τρουιγιέ). Τα γκολ των δύο Αργεντινών, Παλάσιος και Σάντσες έκαναν τη... διαφορά για το «τριφύλλι», που συνεχίζει το «απόλυτο» στο πρωτάθλημα, όμως έχει να διαχειριστεί μπροστά του ένα σωρό αγωνιστικά προβλήματα, ορισμένα εκ των οποίων είναι πολύ σοβαρά...

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να μπει πολύ επιθετικά απ’ την εκκίνηση του αγώνα και μόλις στο 4’ είχε την πρώτη τελική του στον αγώνα, όταν από θαυμάσια κίνηση και πλασέ του Αϊτόρ, ο Σαράνοφ μπλόκαρε την μπάλα στη γωνία του. Στο 6’ από το γύρισμα του Αϊτόρ, ο Παλάσιος έπιασε με τη μία το σουτ με το αριστερό, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να είναι φουλ επιθετικοί και βρήκαν το γκολ που έψαχναν στο 23’. Από εξαιρετική κίνηση και πάσα του Φώτη Ιωαννίδη, ο Μπερνάρ έβγαλε καταπληκτική ασίστ προς τον Παλάσιος, ο οποίος «τσίμπησε» την μπάλα πάνω απ’ τον Σαράνοφ κι έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς διαχειρίστηκαν με ηρεμία το προβάδισμά τους κι έχασαν ορισμένες καλές στιγμές με τους Παλάσιος και Ιωαννίδη πριν βγει το ημίχρονο για να σημειώσουν δεύτερο γκολ.

Η πρώτη «ζημιά» για τους «πράσινους», ωστόσο, ήταν οι τραυματισμοί του Αϊτόρ (έγινε αλλαγή στο ημίχρονο με μικρή διάταση στον προσαγωγό) και του Άνταμ Τσέριν (στο 52’, έπειτα από πολύ άτσαλο χτύπημα του Τζανδάρη στο κεφάλι του) με τους Βέρμπιτς και Τσόκαϊ να παίρνουν τη θέση τους.

Στο 59’ από εξαιρετική ατομική ενέργεια του Τσόκαϊ και γύρισμα στη μικρή περιοχή, ο Αντέτζο έδιωξε την μπάλα προτού φτάσει στον αμαρκάριστο Παλάσιος, ενώ στο 69’ οι «πράσινοι» έχασαν με τραυματισμό και τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος δέχθηκε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον Κορνέζο και χτύπησε πολύ σοβαρά στη μύτη του.

Στο 72’ ο Σαράνοφ είπε «όχι» στην καρφωτή του Μάγκνουσον από κόρνερ του Μπερνάρ, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό (73’) ο Παναθηναϊκός έφτασε στο δεύτερο γκολ. Από νέο κόρνερ του Μπερνάρ, ο Σάντσες έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα σταμάτησε στο χέρι του Σιμόν, αλλά ο Αργεντινός μπακ με δεύτερη προσπάθεια έκανε το 2-0 για τους «πράσινους».

Στο 78’ ο Παναθηναϊκός δέχθηκε και τέταρτο πλήγμα με τον τραυματισμό του Παλάσιος στην ποδοκνημική στο σημείο που είχε χτυπήσει πριν από δύο εβδομάδες, ενώ η πλέον σοκαριστική στιγμή για τους «πράσινους» ήρθε στο 82’, όταν ο Τρουιγιέ, που είχε μπει αλλαγή στο 71’ -πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του- «γύρισε» το γόνατό του σε μία ανύποπτη φάση κι αποχώρησε σφαδάζοντας από τους πόνους, με πολύ έντονες ανησυχίες για πολύ σοβαρή «ζημιά».

Ο Παναθηναϊκός είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές του κι αναγκάστηκε να παίξει στο τελευταίο δεκάλεπτο με παίκτη λιγότερο στο γήπεδο. Το ίδιο συνέβη λίγο αργότερα και με τη Λαμία, η οποία «έχασε» τον Σλίβκα στο 87’ με τραυματισμό κι απ’ την στιγμή που είχε κάνει και τις πέντε αλλαγές της, τελείωσε το ματς με δέκα ποδοσφαιριστές.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΑΜΙΑ (Τζιανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Γκοράνοβ, Αντέτζο, Κορνέζος, Σιμόν, Μπεχαράνο, Ασκόφσκι (46’ Νούνιες), Ντε Βινσέντι (82’ Μαρμεντίνι), Τζανδάρης (67’ Σλίβκα), Τσιλούλης (78’ Ρόμανιτς), Μανούσος (78’ Γιακουμάκης).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Σάντσες, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Τσέριν (52’ λ.τρ. Τσόκαϊ), Μπερνάρ (79’ Γκάνεα), Παλάσιος (79’ λ.τρ. Βαγιαννίδης), Αϊτόρ (46’ λ.τρ. Βέρμπιτς), Ιωαννίδης (71’ λ.τρ. Τρουιγιέ).

