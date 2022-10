Αθλητικά

Super League: Ο Παναθηναϊκός πρώτος και με διαφορά - Η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Κυριακής για την 7η αγωνιστική.

Ολοκληρώθηκε και η 7η αγωνιστική της Super League, καθώς Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ολυμπιακός συνέχισαν την πορεία τους στο πρωτάθλημα με νίκες.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 7Χ7 και παραμένει στην κορυφή με, αφού “λύγισε” με πέναλτι 1-0 και τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλο διπλό με ανατροπή 2-1 στην Κρήτη επί του ΟΦΗ. Τη νίκη της αγωνιστικής έκανε όμως η Ένωση, με την εντυπωσιακή εμφάνιση και το 2-0 στη Θεσσαλονίκη.

Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έμεινε στην ισοπαλία στη Λιβαδειά και ο Άρης ηττήθηκε στην έδρα του από την ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να χάσουν ξανά βαθμούς και… έδαφος στη βαθμολογία της Super League 1.

Τα αποτελέσματα στην 7η αγωνιστική

Σάββατο 8 Οκτωβρίου

Παναιτωλικός – Βόλος 2-3

Ιωνικός – ΠΑΣ Λαμία 1-1

Κυριακή 9 Οκτωβρίου

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 1-2

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 1-1

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 1-0

Άρης – ΑΕΚ 0-2

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου

Ατρόμητος – ΠΑΣ Γιάννινα (18:00)

Η βαθμολογία στη Super League 1

1. Παναθηναϊκός 21

2. AEK 15

3. Ολυμπιακός 14

4. Βόλος 14

5. ΠΑΟΚ 12

6. Άρης 10

7. Παναιτωλικός 10

8. Ατρόμητος 8

9. Αστέρας Τρίπολης 7

10. Λαμία 7

11. ΟΦΗ 4

12. ΠΑΣ Γιάννινα 4

13. Λεβαδειακός 3

14. Ιωνικός 2

*Ατρόμητος και ΠΑΣ Γιάννινα έχουν ένα ματς λιγότερο.

Η επόμενη (8η) αγωνιστική

Σάββατο 15 Οκτωβρίου

Βόλος – Λεβαδειακός (17:00)

Άρης – Ιωνικός (20:30)

Κυριακή 16 Οκτωβρίου

ΑΕΚ – Ατρόμητος (16:00)

ΠΑΣ Γιάννινα – ΟΦΗ (18:00)

Λαμία – Παναθηναϊκός (19:30)

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός (20:30)

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (20:00)