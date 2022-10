Αθλητικά

Άρης – ΑΕΚ: Εμφατική νίκη για την “Ένωση”

Η ΑΕΚ ήταν το αφεντικό της αναμέτρησης και θα μπορούσαν να είχαν πετύχει ακόμη περισσότερα τέρματα κόντρα στον Άρη που προβλημάτισε.

Πραγματοποιώντας μια άκρως πειστική εμφάνιση, η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα με 2-0 από το «Κλεάνθης Βικελίδης», επικρατώντας του Άρη σε αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Νταμιάν Σιμάνσκι (28’) και Λιβάι Γκαρσία (50’) τα γκολ για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα που έχασε ευκαιρίες για ακόμα μεγαλύτερο σκορ.

Πρωταγωνιστής στα πρώτα λεπτά ενός ανοιχτού παιχνιδιού ήταν ο Μουκουντί. Αφενός πρόλαβε την τελευταία στιγμή να βάλει την κόντρα στον Χουάν Ιτούρμπε στο 11’, αφετέρου στο 14’ πήρε την κεφαλιά, για να απομακρύνει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή ο Μπράντλεϊ Μαζικού.

Πέντε λεπτά μετά, ο Μπράιαν Νταμπό έκανε την ατομική ενέργεια και σούταρε, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Αθανασιάδη. Από το σημείο εκείνο και μετά, υπήρχε στο ματς μόνο η ΑΕΚ.

Ο Χουλιάν Κουέστα μπλόκαρε το φαλτσαριστό σουτ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς (25’), ο Λάζαρος Ρότα (26’) σούταρε πολύ ψηλά από πλεονεκτική θέση αλλά δύο λεπτά μετά ήρθε το 0-1. Από φάουλ του Γκατσίνοβιτς ο Σιμάνσκι με κεφαλιά-ψαράκι άνοιξε το σκορ.

Οι παίκτες του Αλμέιδα θα μπορούσαν να «κλειδώσουν» το ματς στα επόμενα λεπτά. Ωστόσο, πρώτα ο Σέρχιο Αραούχο (31’ – αστόχησε πιεζόμενος από τον Φαμπιάνο Λέισμαν) κι εν συνεχεία ο Λιβάι (37’ – πρόλαβε ο Μαζικού) δεν μπόρεσαν να σκοράρουν σε κενή εστία.

Η επιμονή της «Ένωσης» επιβραβεύτηκε στο ξεκίνημα του β’ μέρους. Ο Αραούχο εκμεταλλεύτηκε τη λάθος πάσα του Ντάνιελ Μαντσίνι, τροφοδότησε τον Λιβάι που «τσίμπησε» την μπάλα προ του εξερχόμενου Κουέστα για το 0-2

Με εξουθενωτική πίεση, ο «Δικέφαλος» συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες είτε με τον Ορμπελίν Πινέδα (59’, 71’) είτε με τον Γκατσίνοβιτς (65’) είτε και με τον Λιβάι (67’) που σκόραρε αλλά ήταν οφσάιντ.

Στο 75’ ήταν ο Κουέστα αυτός που έσωσε την εστία του στην εξ επαφής κεφαλιά του Γκατσίνοβιτς, με τον Άλαν Πάρντιου να μην μπορεί να βρει λύσεις και τους γηπεδούχους να είναι απλοί θεατές.

Το 0-2 έμεινε μέχρι τέλους, με την ΑΕΚ να σημειώνει την τρίτη συνεχόμενη νίκη της και να ανεβαίνει εκ νέου στη δεύτερη θέση, στο -6 από τον Παναθηναϊκό. Χαρακτηριστικό της κακής εικόνας του Άρη που αποδοκιμάστηκε στο φινάλε, η μοναδική καλή στιγμή ήρθε στο 86’ με μια ατομική ενέργεια του Ράφαελ Καμάτσο.

Διαιτητής: Γκουστάβο Κορέια (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Νταμπό – Μουκουντί, Αραούχο, Αθανασιάδης

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Εμπακατά (57’ Οντουμπάτζο), Μαζικού, Φαμπιάνο, Ενκουλού, Νταμπό, Ματέο Γκαρσία (66’ Πάλμα), Μαντσίνι, Ιτούρμπε (66’ Παπέ Σεϊκ), Μανού Γκαρθία (82’ Καμάτσο), Γκρέι (57’ Ζερβίνιο).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Μουκουντί, Μοχαμάντι, Ρότα, Βίντα, Σιμάνσκι, Γκατσίνοβιτς (80’ Τσούμπερ), Πινέδα (90’ Γιόνσον), Λιβάι (90’ Μάνταλος), Αραούχο, Ελίασον (81’ Αμραμπατ).

