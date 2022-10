Αθλητικά

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ: Έμφραγμα… για τον “Δικέφαλο” στις καθυστερήσεις

Οι Θεσσαλονικείς οπισθοχώρησαν στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης και ο Μπελμόντ τους τιμώρησε.

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό δεύτερο ημίχρονο, Λεβαδειακός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, σε αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Ο Άντονι Μπελμόντ, που είχε περάσει ως αλλαγή, χάρισε στον Λεβαδειακό το βαθμό στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ισοφαρίζοντας το τέρμα που είχε σημειώσει νωρίτερα ο Κάλεντ Νάρεϊ (73’) για τους Θεσσαλονικείς. Οι οποίοι έχασαν με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο τέλος.

Το πρώτο μέρος ήταν... μονότονο. Με εξαίρεση τα πρώτα λεπτά, όταν κι ο Λεβαδειακός προσπάθησε, δίχως επιτυχία, να αιφνιδιάσει, ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος. Ωστόσο, η κατοχή της μπάλας δε συνοδεύτηκε από ευκαιρίες ή γκολ. Χαρακτηριστικό, η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 33’, όταν ο Λευτέρης Λύρατζης έστρωσε στον Γιασμίν Κούρτιτς, αλλά το σουτ του Σλοβένου πέρασε έξω. Στο τέλος του πρώτου μέρους, ο Βασίλι Γκορντεζιάνι με εντυπωσιακό ψαλιδάκι, ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Ματέι Μάρκοβιτς, κρατώντας το 0-0.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με σπουδαία φάση για τους «ασπρόμαυρους», καθώς ο Λύρατζης έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, αλλά ο Κούρτιτς έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 61’ ο Πατρίκ Μπαχανάκ έδιωξε πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Γιάννη Κάργα, με τον Ινγκι Ινγκασον να αστοχεί στην επαναφορά, αλλά στο 73’ ήρθε το γκολ για τους φιλοξενούμενους. Ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ βρήκε τον Νάρεϊ που ξεπέρασε την αντίσταση του Μπαχανάκ και πλάσαρε κάτω από τα πόδια του Μάρκοβιτς για το 0-1.

Οι Θεσσαλονικείς οπισθοχώρησαν και το πλήρωσαν. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Λεβαδειακός ισοφάρισε με το δυνατό σουτ εκτός περιοχής από τον Μπελμόντ. Τέλος; Όχι. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τιερί Μουτίνιο ανατράπηκε από τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με τον Ευάγγελο Μανούχο να δείχνει αρχικά την άσπρη βούλα. Ωστόσο, έπειτα από παρέμβαση του VAR, η παράβαση δόθηκε εκτός περιοχής, με τον Ζίβκοβιτς να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο Ντόμινικ Κοτάρσκι απέκρουσε ενστικτωδώς το δυνατό φάουλ του Μουτίνιο, με το 1-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα του Γιάσμινκο Βέλιτς πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στην προσπάθεια που κάνει να κρατηθεί στην κατηγορία. Αντίθετα, για τρίτη φορά φέτος ο ΠΑΟΚ «πληγώνεται» στις καθυστερήσεις, αφού έχασε βαθμούς και στο Ηράκλειο ενώ τη... γλίτωσε με τον Ατρόμητο ελέω Νάρεϊ. Σήμερα δεν έφτανε ο Γερμανός εξτρέμ...

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: Δούμτσιος, Μεχία – Κούρτιτς.

Κόκκινες: Α. Ζίβκοβιτς (90’+6’)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Μάρκοβιτς, Μεχία, Βινίσιους, Μουτίνιο, Σκβάρκα (56’ Μπαχανάκ), Δούμτσιος (56’ Τσιριγώτης), Λιάγκας, Τόρο (69’ Μπελμόντ), Νίκας (90’+5’ Τζημόπουλος), Παναγιώτου, Τσαπράς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Λύρατζης, Ίνγκασον, Κάργας, Τσαούσης (61’ Βιεϊρίνια/72’ Κωνσταντέλιας), Ντάντας (61’ Μπίσεσβαρ), Κούρτιτς, Νάρεϊ, Ελ Καντουρί (84’ Σβαμπ), Α. Ζίβκοβιτς, Γκορντεζιάνι (61’ Ολιβέιρα).

