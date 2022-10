Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης: Αϊτόρ… ο λυτρωτής

Οι «πράσινοι» καρδιοχτύπησαν κόντρα στους Αρκάδες, αλλά τη λύση έδωσε ο συνήθης ύποπτος, από την άσπρη βούλα.

Ο Παναθηναϊκός «ζορίστηκε» πάρα πολύ, αλλά κατάφερε να νικήσει και τον Αστέρα Τρίπολης με 1-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League και συνέχισε το απόλυτο των νικών του στην εφετινή Λίγκα («7Χ7»), φτάνοντας τους 21 βαθμούς. Πρώτη νίκη των «πράσινων» επί της αρκαδικής ομάδας μετά από 34 μήνες και επτά σερί αρνητικά αποτελέσματα, με ακόμα ένα γκολ του Αϊτόρ με πέναλτι στο 80’.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε «μουδιασμένα» τον αγώνα και είχε την πρώτη τελική προσπάθειά του στο 31’, όταν το σουτ του Μπερνάρ κόντραρε κι οδηγήθηκε χωρίς μεγάλες δυσκολίες στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου. Δύο λεπτά αργότερα (33’) από φάουλ του Μπερνάρ και τακουνάκι του Ρουμπέν, ο Σένκεφελντ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Παπαδόπουλος έπεσε στα πόδια του κι απέκρουσε.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να παίζουν σε χαμηλές «στροφές», μοιάζοντας εγκλωβισμένοι απ’ το ανασταλτικό πλάνο του Αστέρα, ο οποίος είχε προσαρμοστεί απόλυτα πίσω απ’ την μπάλα και δεν άφηνε ούτε μισό... μέτρο στους γηπεδούχους. Η τελευταία καλή στιγμή του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο καταγράφηκε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν από το φάουλ του Αϊτόρ, ο Σάντσες δεν πρόλαβε να βάλει το πόδι του προς την πορεία της μπάλας, που πέρασε άουτ.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με μεγαλύτερη ορμή στο δεύτερο 45λεπτο, «ξύπνησε» την εξέδρα και στο 52’ έφτασε κοντά στο γκολ, όμως στο γύρισμα του Χουάνκαρ, ο Αϊτόρ σούταρε με τη μία πάνω απ’ τα δοκάρια του Παπαδόπουλου.

Στο 75’ η πίεση του Παναθηναϊκού ψηλά, απέφερε ένα κλέψιμο της μπάλας από τον Αϊτόρ. Ο Καταλανός επιχείρησε να φέρει την μπάλα στην περιοχή από τα δεξιά κι ανατράπηκε από τον Άλβαρεζ, έχοντας «τσιμπήσει» πρώτος την μπάλα. Ο VAR Σιδηρόπουλος κάλεσε τον διαιτητή Ιωάννη Παπαδόπουλο για on field review κι έπειτα από ένα λεπτό ο Θεσσαλονικιός ρέφερι έδειξε την εσχάτη των ποινών. Ο Αϊτόρ ανέλαβε την εσχάτων των ποινών κι ευστόχησε από τα 11 μέτρα, κάνοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο 80ό λεπτό.

Τρία λεπτά αργότερα ο Αστέρας έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Τζουκάνοβιτς με δεύτερη κίτρινη κάρτα, για μαρκάρισμα στον Μπερνάρ, ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων το πλασέ του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού κόντραρε και πέρασε ελάχιστα δίπλα απ’ το δεξί δοκάρι του γκολκίπερ Νίκου Παπαδόπουλου.

Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παπαδόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά δύο φορές τα σουτ του Βέρμπιτς, αποσοβώντας βέβαιη παραβίαση της εστίας του, ενώ στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπρινιόλι έκανε πολύ μεγάλη επέμβαση στο πλασέ του Σϊτο, κρατώντας τη νίκη για τον Παναθηναϊκό.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Κουρμπέλης - Ιγκλέσιας, Καστάνιο, Γκαρντάφσκι, Τζουκάνοβιτς

Αποβολές: Τζουκάνοβιτς (2η κίτρινη στο 83’)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Σάντσες (75’ Βαγιαννίδης), Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Κουρμπέλης (90’+2’ Τσόκαϊ), Μπερνάρ, Παλάσιος (63’ Βέρμπιτς), Αϊτόρ, Ιωαννίδης.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ηρακλής Μεταξάς): Ν. Παπαδόπουλος, Γκαρθία (45’+2’ λ.τρ. Ρεγκίς), Καστάνιο, Τζουκάνοβιτς, Άλβαρεζ, Στάνκο, Ιγκλέσιας, Μπαρτόλο (88’ Σίτο), Λέο Τιλίκα (88’ Ριέρα), Γκαρντάφσκι, Μπαράλες (60’ Μουνάφο).

