Κόσμος

Γαλλία - 12χρονη: σύλληψη άστεγης για βιασμό και δολοφονία του κοριτσιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα φέρεται, αφού σκότωσε την 12χρονη, να έβαλε το άψυχο σώμα της σε βαλίτσα και με την βοήθεια ενός άνδρα, να προσπάθησε να την "ξεφορτωθεί".

Για ανθρωποκτονία και για βιασμό που διαπράχθηκαν «με βασανιστήρια και βαρβαρότητα» κατηγορείται η 24χρονη ύποπτη για τον φόνο μιας 12χρονης, το πτώμα της οποίας βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα στο Παρίσι.

Η ύποπτη συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου, μία ημέρα αφότου εντοπίστηκε νεκρή η 12χρονη Λόλα.

Η γυναίκα, η οποία φέρεται να πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, προφυλακίστηκε.

Σε βίντεο που τραβήχθηκαν από κάμερες ασφαλείας στο κτίριο όπου κατοικούσε το θύμα, διακρίνεται η ύποπτη. Ένας μάρτυρας κατήγγειλε επίσης στις αρχές ότι ζήτησε τη βοήθειά του, έναντι αμοιβής, για να μεταφέρει μια βαριά, ογκώδη βαλίτσα.

Οι γονείς της Λόλας, ανήσυχοι επειδή δεν την είδαν να επιστρέφει από το σχολείο το απόγευμα της Παρασκευής, ενημέρωσαν την αστυνομία για την εξαφάνισή της αλλά και για την παρουσία αυτής της άγνωστης, νεαρής γυναίκας, στην κατοικία τους, στα βορειοανατολικά προάστια του Παρισιού.

Λίγες ώρες αργότερα, ένας 42χρονος άστεγος βρήκε το πτώμα της μικρής στην εσωτερική αυλή του κτιρίου όπου κατοικεί η οικογένεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενεργειακή κρίση - Επιδοτήσεις: Το φυσικό αέριο "αλλάζει" το σχέδιο για το 2023

Βραβείο Booker στον Σεχάν Καρουνατιλάκα (εικόνες)

Ενεργειακή κρίση - ΕΕ: οι προτάσεις για φυσικό αέριο, ρεύμα και μέτρα