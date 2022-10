Κόσμος

Γαλλία: 12χρονη βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα (εικόνες)

Θρήνος και αποτροπιασμός στην Γαλλία, από τον φρικτό θάνατο του κοριτσιού. Φωτογραφία υπόπτου δημοσιοποίησε η οικογένεια της. Τι ερευνούν οι Αρχές.

Αντιμέτωπες με ένα ανατριχιαστικό θέαμα βρέθηκαν οι γαλλικές αρχές καθώς εντόπισαν το πτώμα ενός 12χρονου κοριτσιού μέσα σε βαλίτσα στο Παρίσι.

Ο πατέρας της 12χρονης άρχισε να ανησυχεί όταν εκείνη δεν επέστρεψε στο σπίτι της από το σχολείο την Παρασκευή, σύμφωνα με το BFMTV, ενώ η μητέρα του κοριτσιού δήλωσε την εξαφάνισή της στο τοπικό αστυνομικό τμήμα της γαλλικής πρωτεύουσας, αργότερα την ίδια μέρα.

Paris : Lola, 12 ans, retrouvee egorgee et enfermee dans une malle dans le 19e arrondissement, au moins 8 suspects interpelles (MaJ : Les parents diffusent la photo d'une potentielle suspecte)https://t.co/g0Xti5ODdK pic.twitter.com/TfjTKFhPyz — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) October 15, 2022

Μάλιστα η μητέρα έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία πιθανού υπόπτου καλώντας όποιον γνωρίζει κάτι να τους ενημερώσει.

Αμέσως οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνες καθώς ανακαλύφθηκαν σημάδια απαγωγής το υπόγειο του σπιτιού της ανήλικης, ενώ βίντεο από κάμερα ασφαλείας έδειξε μια γυναίκα έξω από το κτίριο να μεταφέρει μια βαλίτσα. Η εν λόγω βαλίτσα είχε μέσα το πτώμα του κοριτσιού, λίγα τετράγωνα μακριά από το σπίτι της.

Paris: le corps d'une adolescente retrouve dans une malle pic.twitter.com/jhhgfQ7aj0 — BFMTV (@BFMTV) October 15, 2022

Συνελήφθησαν οκτώ ύποπτοι

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα γαλλικά ΜΜΕ, οκτώ άτομα βρίσκονται υπό κράτηση, αλλά ακόμη δεν είναι σαφές για ποιο λόγο συνελήφθησαν, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

?? INFO @CLPRESSFR



Le corps d'une adolescente nee en 2010 a ete decouvert cette nuit dans le 19e arrondissement de Paris.



Il etait dans une valise.



Elle avait disparu hier apres midi alors qu'elle rentrait du college.



La brigade criminelle est saisie de l'affaire. pic.twitter.com/gbULYp3jtT

— Clement Lanot (@ClementLanot) October 15, 2022

