Δωρεάν εφαρμογή για “παρακολούθηση” των παιδιών (βίντεο)

Πως οι γονείς μπορούν νόμιμα, γρήγορα και εύκολα να γνωρίζουν κάθε στιγμή που βρίσκεται το παιδί τους. Τι λέει ο Νίκος Βασιλάκος για την νομιμότητα χρήσης του app.

Ο επικεφαλής του «internet now», Νίκος Βασιλάκος, ήταν το πρωί της Τρίτης καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, στον απόηχο της υπόθεσης με την 12χρονη στον Κολωνό.

Συνομιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, ο Νίκος Βασιλάκος, δείχνοντας και σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη του κινητού του, την διαδρομή που εκείνη την στιγμή ακολουθούσε η κόρη του, μαθήτρια Α’ Γυμνασίου, προς το σχολείο της, αναφέρθηκε στο πως εύκολα, νόμιμα και δωρεάν οι γονείς μπορούν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται το παιδί τους.

Αυτό γίνεται όπως είπε μέσω της εγκατάστασης στα κινητά γονέα και παιδιού μιας δωρεάν εφαρμογής, με την ονομασία «life360», χάρη στην οποία στο κινητό του γονέα αποστέλλεται διαρκώς στίγμα από το σημείο όπου βρίσκεται το παιδί.

Όπως διευκρίνισε ο, πολύπειρος σε ότι αφορά ζητήματα του διαδικτύου, Νίκος Βασιλάκος, η όλη διαδικασία είναι νόμιμη και αποδεκτή από τις αρμόδιες Αρχές για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Μάλιστα, όπως εξήγησε, η ίδια η κόρη του είναι εκείνη που του «γνώρισε» την εφαρμογή αυτή, λέγοντας του πως την χρησιμοποιούν από καιρό με τις φίλες της, για να ξέρουν που βρίσκεται η κάθε μια ή ακόμη και για να συναντιούνται πχ. σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, όπου δεν γνωρίζουν όλες τους καλά τους χώρους.

