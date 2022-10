Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: στη Θεσσαλονίκη η δίκη τη δολοφονία του

"Όχι" από τον Άρειο Πάγο για διεξαγωγή της δίκης στην Αθήνα. Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια.

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως θα διεξαχθεί η δίκη για τη δολοφονία Άλκη Καμπανού, για την οποία παραπέμφθηκαν να δικαστούν δώδεκα κατηγορούμενοι- όλοι ήδη προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές.

Ο Άρειος Πάγος απέρριψε το αίτημα που είχε υποβάλει, διά του συνηγόρου της, η οικογένεια του 19χρονου να διεξαχθεί το δικαστήριο, για λόγους ασφαλείας, στην Αθήνα. Είχε προηγηθεί αρνητική εισήγηση ως προς την ικανοποίηση του αιτήματος από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Άγγελο Καμηλάρη.

Η δίκη αναμένεται να προσδιοριστεί τις επόμενες μέρες και σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, οι δώδεκα κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις εξής κατηγορίες:

- Άπαντες για ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη (στην περίπτωση του Άλκη) και σε απόπειρα (στην περίπτωση ενός εκ των τραυματισμένων φίλων του), από κοινού,

- ένας εξ αυτών για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην περίπτωση του δεύτερου τραυματισμένου νεαρού- φίλου του δολοφονηθέντος, και οι υπόλοιποι 11 ως απλοί συνεργοί στην συγκεκριμένη πράξη,

- άπαντες για επίθεση και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου, όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια:

"Πριν από λίγη ώρα, πληροφορηθήκαμε από τον Άρειο Πάγο, ότι η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης απέρριψε το αίτημα της οικογένειας του αείμνηστου Άλκη Καμπανού να διεξαχθεί η δίκη για την άγρια δολοφονία του σε Δικαστήριο αρμοδιότητος του Εφετείου Αθηνών για λόγους ασφαλείας της οικογένειας Καμπανού, των μαρτύρων κατηγορίας και των ενόρκων, λόγω της ιδιαίτερης επικινδυνότητας των δραστών αλλά και του υποστηρικτικού τους περιβάλλοντος, με ό,τι σημαίνει το τελευταίο.



Μετά από αυτή την εξέλιξη, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, το οποίο θα δικάσει την εμβληματική αυτή δίκη, θα είναι ένα από αυτά της Θεσσαλονίκης, της Βέροιας, της Χαλκιδικής ή των Γιαννιτσών.



Κατόπιν εντολής της οικογένειας Καμπανού, θέλουμε να εκφράσουμε την απόλυτη δυσαρέσκειά τους, αλλά και τη δική μας δυσάρεστη έκπληξη γι’ αυτήν την απόφαση και θέτουμε προ των ευθυνών τους, αυτούς που την έλαβαν.



Ευχόμεθα η δίκη να διεξαχθεί με απόλυτη ασφάλεια και να μην έχουμε δυσάρεστα γεγονότα, εντός και εκτός του Δικαστηρίου, τα οποία θα αλλοιώσουν όλα τα χαρακτηριστικά της δίκαιης δίκης.



Ευχόμεθα οι ένορκοι να μην επηρεαστούν από οπαδικά συναισθήματα, αλλά και να αποφασίσουν χωρίς φόβο, ώστε να αποφευχθεί να εκθέσει η απόφασις για την εμβληματική αυτή υπόθεση όλο το οικοδόμημα της ελληνικής Δικαιοσύνης, όπως έγινε με την προηγούμενη υπόθεση της άγριας δολοφονίας του Βούλγαρου οπαδού, Τόσκο, οι δράστες της οποίας, μεταξύ των οποίων και ένας κατηγορούμενος στην παρούσα δίκη, έμειναν ουσιαστικά ατιμώρητοι."

