Βιασμός 12χρονης - “Το Πρωινό”: τα μηνύματα της μάνας προς την σύζυγο του 53χρονου (εικόνες)

Ντοκουμέντο από τις επαφές που είχε η 37χρονη, πριν κάνει την καταγγελία στην Αστυνομία, ζητώντας χρήματα από την τότε σύζυγο του 53χρονου που κατηγορείται ως βιαστής και προαγωγός της ανήλικης.

Ντοκουμέντο από την επικοινωνία που είχαν η μητέρα της 12χρονης από τον Κολωνό, που βιάστηκε κατ΄ επανάληψη και εκπορνεύτηκε, αναγκαζόμενη να βιαστεί ακόμη και από πέντε άνδρες μέσα σε μισή ώρα, σε οίκο ανοχής που είχε οδηγηθεί από τον 53χρονο που έχει ήδη προφυλακιστεί, με την τότε σύζυγο του 53χρονου, έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή προβλήθηκαν screen shots από το κινητό της τότε συζύγου του 53χρονου, με αποτυπωμένα τα γραπτά μηνύματα που της είχε στείλει και τις ηχητικές κλήσεις που μέσω εφαρμογής είχε κάνει προς αυτήν, η 37χρονη μητέρα της ανήλικης, η οποία ζητούσε επανειλημμένα χρήματα.

Όπως είπαν ο Γιώργος Λιάγκας και ο Τάσος Τεργιάκης, μέσα σε 22 ώρες, η 37χρονη έχει στείλει 8 γραπτά μηνύματα και έκανε 8 ηχητικές κλήσεις, που έμειναν αναπάντητες από την πρώην σύζυγο του Ηλία Μίχου.

Σε ένα απο αυτά μάλιστα, η μητέρα τηε 37χρονης ζητά 100 ευρώ από την γυναίκα του άνδρα που λέει ότι θα καταγγείλει για βιασμό της 12χρονης κόρης της, σημειώνοντας ομως πως "εχει παγώσει το θεμα" και πως αυτό θα συνεχιστεί όσο η σύζυγος του 53χρονου θα της δίνει χρήματα.

Δείτε τα μηνύματα που έστειλε η μητέρα της 12χρονης και τους χρόνους τέλεσης των κλήσεων που έμειναν αναπάντητες από την πρώην σύζυγο του 53χρονου:

Κρανιδιώτης για 53χρονο: απειλούν να σκοτώσουν τον γιό και την πρώην σύζυγο του

Ο Φαήλος Κρανιδιώτης, δικηγόρος της πρώην συζύγου του 53χρονου που έχει συλληφθεί ως «πρωταγωνιστής» στην πολύκροτη υπόθεση του βιασμού και της εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό, μίλησε την Τρίτη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε, ο 53χρονος και η σύζυγος του το ζευγάρι ήταν σε διάσταση από καιρό, αλλά συνοικούσε, καθώς το μόνο αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο της οικογένειας.

Εξήγησε πως στις 3 Σεπτεμβρίου, η μητέρα της 12χρονης επικοινώνησε με την τότε σύζυγο του 53χρονου και της έστειλε στο κινητό της και διαλόγους του 53χρονου με την ανήλικη, λέγοντας της πως άμεσα θα προέβαιναν σε καταγγελία σε βάρος του η ίδια ή η αδελφή της και θεία του παιδιού.

Όπως υποστήριξε ο κ. Κρανιδιώτης, την ίδια ημέρα, η γυναίκα ζήτησε διαζύγιο από τον 53χρονο, από τον οποίο ζήτησε την ίδια ημέρα να φύγει από το σπίτι και έκτοτε εκείνος κοιμόταν στο υπόγειο του καταστήματος που διατηρούσε η οικογένεια.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο δικηγόρος, είχε «εντολή» να μεταφέρει πως εκείνος συγκράτησε τον γιό του 53χρονου όταν επιχείρησε να του επιτεθεί για να τον χτυπήσει, καθώς πληροφορήθηκε τα όσα φέρεται να είχε κάνει ο πατέρας του.

Απαντώντας σε ερωτήματα για ποιον λόγο ο γιός του ή η μέχρι τότε σύζυγος του δεν προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία για τον 53χρονο, είπε πως αφενός κάτι τέτοιο προβλέπεται και νομικά καθώς υπάρχει «συναισθηματική σύγκρουση» στα μέλη της οικογένειας, κυρίως όμως είπε πως η μητέρα της 12χρονης τους διαβεβαίωνε πως την ίδια ημέρα θα έκανε καταγγελία στις Αρχές, όπως και συνέβη.

Ο κ. Κρανιδιώτης είπε πως η μητέρα της 12χρονης ζήτησε τρεις φορές χρήματα από την πρώην πλέον σύζυγο του 53χρονου, λέγοντας της πως θέλει να πάει την ανήλικη με ταξί για την δει γιατρός, εξηγώντας πως για ανθρωπιστικούς λόγους της έδωσε από 100 ευρώ δύο φορές, όμως αρνήθηκε να συνεχίσει αυτήν την τακτική την τρίτη φορά που ζήτησε χρήματα η 37χρονη.

Ο δικηγόρος της πρώην συζύγου του 53χρονου, έκανε λόγο για «αδιανόητη και απαράδεκτη ανθρωποφαγία που υφίστανται αυτοί οι δύο καλοί άνθρωποι», προσθέτοντας πως η γυναίκα και ο γιός της «λιντσάρονται, δέχονται απειλητικά μηνύματα: “Θα σας σκοτώσουμε”, “δεν θα κάνετε Χριστούγεννα”».

«Η Αστυνομία είχε μια δικογραφία 30 ημέρες και δεν υπήρχε σε αυτήν κάτι για την μητέρα. Παίρνει την δικογραφία η Ανακρίτρια και έβγαλε ένταλμα μέσα σε μία ημέρα», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Απόστολος Λύτρας.

Ο συνήγορος της 37χρονης μητέρας της 12χρονης, οι αναφορές της οποίας για βιασμό της από πέντε άνδρες μέσα σε μισή ώρα σε οίκο ανοχής έχουν προκαλέσει σάλο, σημείωσε πως έτσι, είναι σαν να λέει η ανακρίτρια στους αστυνομικούς ότι δεν είδαν τα στοιχεία που είχαν στα χέρια τους.

«Άλλο αδίκημα, αν υπάρχει, είναι ότι πήρε χρήματα από κάποιους και άλλο η κατηγορία για μαστροπεία. Δεν ήξερε για τα εμβάσματα. Δεν τα ήξερε γιατί δεν χρησιμοποιούσε τον λογαριασμό αυτόν, στον οποίο έπαιρνε παλαιότερα ένα επίδομα το οποίο κόπηκε και απλά είχε αφήσει στην άκρη την κάρτα και τα χαρτιά από τον λογαριασμό αυτό. Τα πήρε η 12χρονη και τα έδωσε στον 53χρονο», είπε ο κ. Λύτρας.

Ο συνήγορος της 37χρονης, η οποία προφυλακίστηκε μετά από την απολογία της, σημείωσε πως «δεν υπάρχει κάτι που να δικαιολογεί το αδίκημα της μαστροπείας. Άλλο αυτό και άλλο αν η μητέρα ήταν καλή μάνα για τα παιδιά της ή τους προσέφερε όσα έπρεπε. Προκύπτει η παραμέληση ανηλίκου ως αδίκημα, εντάξει, αλλά πήγαν όλοι αυτοί για να καλύψουν την μητέρα: η γιαγιά, η θεία και ο σύντροφος της που είναι σοβαροί άνθρωποι, το παιδί το ίδιο που είπε ότι και η μητέρα του;».

«Δεν ξέρω αν η μικρή έπαιρνε χρήματα από τον 53χρονο», ανέφερε ο κ. Λύτρας, ο οποίος είπε πως πως όσα γίνονται από τις Αρχές σχετικά με την αντιμετώπιση της μητέρας της 12χρονης ίσως έχουν συγκεκριμένο σκοπό, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Μήπως θέλουν να ρίξουν την μπάλα στην εξέδρα; Ας αφήσουν την μητέρα και ας πιάσουν τους βιαστές του παιδιού. «Πουλάει» πιο πολύ το θέμα της μητέρας και δεν το λέω για τους δημοσιογράφους».

Μπρεάνος: ο 36χρονος την είδε και έφυγε χωρίς να υπάρξει επαφή

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τρίτη και ο Λάμπρος Μπρεάνος, δικηγόρος του 36χρονου διοικητικού υπαλλήλου νοσοκομείου, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία του βιασμού της 12χρονης.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, ο συνήγορος του 36χρονου, «συναντήθηκε μαζί της, αλλά δεν είχαν σεξουαλική επαφή, δεν υπήρξε βιασμός. Μου είπε ότι πήγε στο ραντεβού μαζί της, είδε ότι ήταν ανήλικη και έφυγε χωρίς να κάνει κάτι. Στα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει, του ανέφερε πως ήταν 17 ετών».

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε και η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, αναφέροντας πως οι έρευνες στην υπόθεση της 12χρονης, συνεχίζονται προς πάσα κατεύθυνση και όποιο αξιόλογο στοιχείο προκύπτει εξετάζεται λεπτομερώς.

Σημείωσε ακόμη πως δεν έχει υπάρξει καμία καταγγελία τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Αστυνομία για την οικογένεια της 12χρονης, σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης ή για παραμέληση ανηλίκου.

Ερωτηθείσα για την καταγγελία βιασμού 19χρονης φοιτήτριας από αστυνομικούς μέσα στο ΑΤ Ομονοίας και το γεγονός ότι αφέθηκαν ελεύθεροι οι αστυνομικοί μετά απο την απολογία τους, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. είπε πως «εάν στο τέλος της διερεύνησης της υπόθεσης προκύψει πως υπάρχει βιασμός, οι αστυνομικοί αυτοί δεν έχουν θέση στο Σώμα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν δεν κατηγορηθούν για βιασμό, υπάρχει πειθαρχική δίωξη για την είσοδο της κοπέλας στο Αστυνομικό Τμήμα. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιεί κάποιος το Αστυνομικό Τμήμα για προσωπικούς λόγους».

