Life

“Το Πρωινό” - Γλυκά Νερά: γιατί αλλάζει δικηγόρο ο δολοφόνος της Καρολάιν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προκάλεσε την αντίδραση του καταδικασμένου πιλότου, ο οποίος θα πάει στο Εφετείο με νέο συνήγορο.

Αποκλειστικές πληροφορίες ότι ο καταδικασμένος για την δολοφονία της άτυχης Καρολάιν στα Γλυκά Νερά αλλάζει δικηγόρο και δεν θα συνεχίσει να εκπροσωπείται από τον Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, ο οποίος ήταν συνήγορος του από την πρώτη στιγμή μετά από την σύλληψη του, μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως αναφέρθηκε, ως βασικός λόγος της απόφασης του συζυγοκτόνου για την αλλαγή δικηγόρου είναι πως του αποδίδει ευθύνες για την καταγραφή της μητέρας του από τηλεοπτική κάμερα και την προβολή της από τηλεοπτικό σταθμό, καίτοι δεν προκύπτει, όπως είπαν ο Γιώργος Λιάγκας και οι συμμετέχοντες στο πάνελ της εκπομπής, κάποια άμεση εμπλοκή του δικηγόρου στο εν λόγω περιστατικό.

Μάλιστα, σημειώθηκε πως μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης, έχουν αραιώσει οι επαφές του δικηγόρου με τον καταδικασμένο για την δολοφονία της Καρολάιν και του σκύλου τους, όπως και οι επισκέψεις του στις φυλακές όπου κρατείται ο πιλότος.

Παρακολουθήστε το σχετικό ρεπορτάζ από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - Κρανιδιώτης για 53χρονο: απειλούν να σκοτώσουν τον γιό και την πρώην σύζυγο του

Δωρεάν εφαρμογή για “παρακολούθηση” των παιδιών (βίντεο)

Πέτρος Δούκας: Σοβαρό τροχαίο με αγριογούρουνο για τον Δήμαρχο Σπάρτης (εικόνες)