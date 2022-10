Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Με πήγαινε σε οίκο ανοχής και πέρναγαν πέντε άντρες από το δωμάτιο

Σοκάρει η κατάθεση του παιδιού, που μίλησε σε ειδικό της Αστυνομίας. Τι αναφέρει για τον 53χρονο.

Σοκαριστικά είναι αυτά που περιέγραψε το 12χρονο παιδί στην ειδικό της Αστυνομίας, μια μέρα πριν συλληφθεί η μητέρα της την περασμένη Πέμπτη.

Το παιδί είπε στην ψυχολόγο ότι ο 53χρονος το πήγαινε σε οίκο ανοχής, όπου, αφού το βίαζε, στο δωμάτιο παρήλαυναν άλλοι άντρες που μπορεί να έφθαναν και τους πέντε σε κάθε επίσκεψη της στο " γκρι κτίριο".

Αναφέρει μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι πως κάποια φορά άκουσε τον "κύριο που μας άνοιγε την πόρτα" να λέει στον κατηγορούμενο 53χρονο, «τι κάνεις ρε; αυτή είναι μικρή θα μπλέξουμε».

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στην ψυχολόγο το παιδί, οι άντρες που πήγαιναν στον οίκο ανοχής δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση με άντρες που θυμάται να είχε μιλήσει σε εφαρμογές .

Όταν το κοριτσάκι ερωτήθηκε αν είχε καταλάβει κάποιος για την "σχέση" της με τον 53χρονο φέρεται να απάντησε πως από την πλευρά τη δική της δεν είχε καταλάβει κανείς κάτι, αλλά από την πλευρά του 53χρονου ίσως κάποιος φίλος του, συμπληρώνοντας πως τον είχε ρωτήσει ένας φίλος του αστυνομικός «τι κάνεις με αυτή την μικρή;».

Εν τω μεταξύ, τον δρόμο για την φυλακή παίρνει η 37χρονη μητέρα του παιδιού από τον Κολωνό μετά την απολογία της για διακεκριμένη μαστροπεία. Ανακρίτρια και Εισαγγελέας έκριναν ότι η μητέρα της 12χρονης που έχει υποστεί σεξουαλική βία και εκμετάλλευση δεν έπεισε ότι είναι αμέτοχη σε όσα φρικωδη βίωνε το παιδί. Η γυναίκα που κατηγορείται ότι εξέδιδε την ανήλικη κόρη της ήταν απόλυτη, σύμφωνα με την υπεράσπιση της, ότι δεν έχει διαπράξει κάτι σε βάρος του παιδιού.

Νωρίτερα, πριν την απολογία της μητέρας, τα δύο παιδιά καθώς και η θεία κατέθεσαν στην ανακρίτρια της υπόθεσης.

Πάντως η 12χρονη στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι η μητέρα της δεν γνώριζε τίποτα για τη σεξουαλική εκμετάλλευση και εν αγνοία της γινόταν η χρήση του τραπεζικού της λογαριασμού.

