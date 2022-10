Κοινωνία

Κολωνός: Προφυλακιστέα η μητέρα της 12χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχυρίζεται η ίδια, τι κατέθεσαν τα παιδιά της. Η απόφαση της Δικαιοσύνης.

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνει η 37χρονη μητέρα του παιδιού από τον Κολωνό μετά την απολογία της για διακεκριμένη μαστροπεία.

Ανακρίτρια και Εισαγγελέας έκριναν ότι η μητέρα της 12χρονης που έχει υποστεί σεξουαλική βία και εκμετάλλευση δεν έπεισε ότι είναι αμέτοχη σε όσα φρικωδη βίωνε το παιδί.

Η γυναίκα που κατηγορείται ότι εξέδιδε την ανήλικη κόρη της ήταν απόλυτη, σύμφωνα με την υπεράσπιση της, ότι δεν έχει διαπράξει κάτι σε βάρος του παιδιού.

Κλαίγοντας και πολλές φορές μην μπορώντας να μιλήσει έδωσε απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που της τέθηκαν με βασικότερο όλων την εξήγηση της για τέσσερα εμβάσματα που έχουν εντοπιστεί σε λογαριασμό της. Τα εμβάσματα αφορούν πόσα των 25, 25, 20 και 40 ευρώ και η κατηγορούμενη φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι τον συγκεκριμένο λογαριασμό σταμάτησε να τον χρησιμοποιεί από τον περασμένο Απρίλιο και άνοιξε άλλον, μετά από υπόδειξη του λογιστή της οικογένειας , ώστε να εμβάζονται προνοιακά επιδόματα.

Ερωτήσεις δέχθηκε, επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες και για τα μηνύματα που φαίνεται να είχε ανταλλάξει με τον 53χρονο και την πρώην σύζυγό του. Η θέση της μητέρας, είναι ότι σε συνεννόηση με την αστυνομία, αφού κατήγγειλε τον 53χρονο, επιχειρούσε να κρατήσει επαφή μαζί του, για να μην καταλάβει κάτι.

Βλέποντας την μητέρα τους να αποχωρεί με χειροπέδες συνοδεία αστυνομικών από την Ευελπίδων, τα δύο ενήλικα παιδιά της οικογένειας, η κόρη και ο γιος της 37χρονης ξέσπασαν σε κλάματα, φωνάζοντας τη μητέρα τους.

Νωρίτερα, πριν την απολογία της μητέρας, τα δύο παιδιά καθώς και η θεία κατέθεσαν στην ανακρίτρια της υπόθεσης.

Πάντως η 12χρονη στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι η μητέρα της δεν γνώριζε τίποτα για τη σεξουαλική εκμετάλλευση και εν αγνοία της γινόταν η χρήση του τραπεζικού της λογαριασμού. Φέρεται να έχει καταθέσει ότι:

«Στης μητέρας μου την κάρτα έμπαινε μόνο το επίδομα παιδιού και την χρησιμοποιούσε μόνο γι’ αυτό. Μετά άλλαξε αυτό και το επίδομα έμπαινε στο λογαριασμό του πατέρα μου. Ο 53χρονος είχε πει την πρώτη φορά να δω πού βάζει την κάρτα η μητέρα μου. Του την έδινα εγώ καμιά φορά και μου την επέστρεφε μετά από κάνα- δύο ημέρες».

Όμως οι έρευνες της Δικαιοσύνης δεν σταματούν εδώ.

Εντολή για τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής έρευνας αναφορικά με το εάν τα αδέλφια της 12χρονης έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνης Ελευθεριάνος.

Παράλληλα, έδωσε παραγγελία στις Κοινωνικές Υπηρεσίες να διενεργήσουν ανάλογη έρευνα για τον τρόπο διαβίωσης της οικογένειας.