Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό - Ταραχοπούλου: “Αδύναμα” τα στοιχεία εναντίον της μητέρας

Τι δήλωσε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".



Θα συνεχίζει να υπερασπίζεται την οικογένεια της 12χρονης στην υπόθεση του βιασμού και της μαστροπείας στον Κολωνό, η δικηγόρος Ασπασία Ταραχοπούλου, όπως ξεκαθάρισε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», μετά τις κατηγορίες που αποδόθηκαν στην μητέρα της ανήλικης.



Η κ. Ταραχοπούλου ανέφερε ότι μπήκε στην υπόθεση όταν η μητέρα, όπως υποστηρίζει, ανακάλυψε τι έχει συμβεί στην κόρη της και την παρακάλεσε να την αναλάβει.



Η κ. Ταραχοπούλου υπογράμμισε ότι συνεχίζει να εκπροσωπεί την μητέρα μετά από αυτά που είδε στην δικογραφία, τα οποία όπως είπε, θεωρεί ότι είναι "αδύναμα."



Τόνισε ακόμα ότι στην μητέρα συμπαραστέκεται όλη η οικογένεια, τα υπόλοιπα παιδιά της και άλλοι, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να καταθέσουν υπέρ της όταν κληθούν.



Σημείωσε ακόμα ότι υπάρχουν δυο εμβάσματα της τάξης των 20 ευρώ από τον 53χρονο κατηγορούμενο προς την μητέρα της 12χρονης.

Τέλος, η κ. Ταραχοπούλου ανέφερε ότι δεν έχει πάρει στα χέρια της την κατάθεση της 12χρονη, ωστόσο, όπως είπε γνωρίζει ότι δεν έχει πει τίποτα εναντίον της μητέρας της.





Η Ασπασία Ταραχοπούλου μιλώντας και στην εκπομπή "Το Πρωινό" ξεκαθάρισε ότι όλα τα παιδιά της 37χρονης είναι με τον σύζυγό της.

Η 37χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία κατηγορείται για διακεκριμένη μαστροπεία, θα μεταχθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί την Δευτέρα.

Η 37χρονη, που της καταλογίζεται ότι εξέδιδε το παιδί της, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να ενημερωθεί επί της δικογραφίας και να προετοιμάσει την απολογία της.

Η μητέρα εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την εκπόρνευση της 12χρονης κόρης της.

