Βιασμός στον Κολωνό: η μητέρα της ανήλικης αρνείται τις κατηγορίες

Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε μέχρι τη Δευτέρα. Τι ανέφερε μέσα από τον δικηγορο, Απόστολο Λύτρα.

Την Δευτέρα, στη μία το μεσημέρι, θα μεταχθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί η 37χρονη μητέρα του παιδιού από τον Κολωνό, η οποία κατηγορείται για διακεκριμένη μαστροπεία.

Η κατηγορουμένη μετήχθη λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι προκειμένου να εμφανιστεί στην ανακρίτρια της υπόθεσης προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε χθες για το αδίκημα της διακεκριμένης μαστροπείας.

Η 37χρονη, που της καταλογίζεται ότι εξέδιδε το παιδί της, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να ενημερωθεί επί της δικογραφίας και να προετοιμάσει την απολογία της.

Η δικαστική λειτουργός προσδιόρισε την απολογία της μητέρας της 12χρονης, τη Δευτέρα οπότε και λήγει το όριο των πέντε ημερών από τη σύλληψη και κράτηση χωρίς απολογία.

Μέσω του δικηγόρου Απόστολου Λύτρα, εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την εκπόρνευση της 12χρονης κόρης της.

Χαρακτηριστικά, μέσα από τις δηλώσεις του ο Απόστολος Λύτρας ανέφερε:

Δέκτης καταγγελιών, για δύο 18χρονες που «έπαθαν τα ίδια με την 12χρονη» όσο ήταν ανήλικες, σε βάρος των δύο προφυλακισμένων για σεξουαλική βία και εκπόρνευση του παιδιού από τον Κολωνό, δήλωσε ότι είναι ο εκ των συνηγόρων της 37χρονης μητέρας του κοριτσιού, Απόστολος Λύτρας.

Ο δικηγόρος σε δηλώσεις που προέβη μετά την προθεσμία που έλαβε η εντολέας του, κατηγορούμενη για διακεκριμένη μαστροπεία, αναφέρθηκε σε «δύο κοπέλες» που καταγγέλλουν τον Ηλία Μίχο και τον Γιάννη Σοφιανίδη για υπόθεση αντίστοιχη με αυτήν της 12χρονης ενώ εξέφρασε την βεβαιότητά του ότι στην υπόθεση «υπάρχει κύκλωμα».

Όπως είπε ο κ. Λύτρας, «ήδη έχω δεχτεί τηλεφωνήματα ότι υπάρχουν και άλλες καταγγελίες για τον 53χρονο και τον 42χρονο. Υπάρχουν άλλες δύο κοπέλες που καταγγέλλουν -αυτή τη στιγμή είναι 18 χρόνων, άλλα όταν τα έπαθαν ήταν ανήλικα. Φαίνεται ότι προσπαθούσαν να προσεγγίσουν και άλλα παιδιά για να τα ωθήσουν στην πορνεία. Είναι βέβαιο ότι θα ερευνηθούν και άλλα πρόσωπα. Οι 213 που ακούγονται πρέπει και αυτοί να λογοδοτήσουν, αν υπάρχουν στοιχεία».

Ο συνήγορος αναφερόμενος στην 37χρονη εντολέα του είπε τα εξής: «Εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες. Πήρε προθεσμία για τις 13.00 τη Δευτέρα. Ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτά που κατηγορείται. Όλα αυτά θα φανούν στην ανάκριση. Πρόλαβα να δω κάποια στοιχεία από τη δικογραφία [...] οι κατηγορούμενοι δεν αναφέρουν πουθενά ότι η μητέρα γνώριζε κάτι [...] Μοναδικό στοιχείο, κάποιο έμβασμα που το γνωρίζουμε ότι υπάρχει, δεν γνωρίζουμε καν αν είναι από τον 53χρονο. Η ίδια το εξηγεί από το ότι εργαζόταν μαζί του».

Προσέθεσε επίσης: «Σε επικοινωνία που είχα είχα με τη μεγάλη κόρη, ένα εξαιρετικό κορίτσι πραγματικά, λέει ότι είναι δεδομένο ότι δεν έχει σχέση. Δεν υπάρχει κανένας που να δικαιολογεί τη μητέρα για τον τρόπο συμπεριφοράς της στο μεγάλωμα του παιδιού της. Δεν αφήνεις ένα παιδί 12 ετών να βγαίνει και να πηγαίνει στο κάθε μαγαζί μόνο του, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό όμως δεν σχετίζεται με το αδίκημα που κατηγορείται. Κι εμένα μου έχει κάνει εντύπωση η συμπεριφορά αυτή άλλα δεν συνιστά αυτή αυτό το αδίκημα. Ο δράστης κέρδισε την εμπιστοσύνη της και γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα μικροποσά σε εμβάσματα».

Σε ερώτηση δημοσογράφου για το τι πίστευε αυτή η γυναίκα, ο συνήγορος απάντησε: «Είχε την εντύπωση ότι όλα είναι φυσιολογικά και ότι το παιδί απλά βρίσκεται απέναντι (από το σπίτι). Το ίδιο μου μετέφερε και υποστηρίζει και η μεγάλη αδερφή και ο αδερφός της κοπέλας, αλλά και η θεία της που ήταν η πρώτη που επικοινώνησε μαζί μου [...] Σίγουρα μιλάμε για ένα τρομακτικό έγκλημα για τα ελληνικά δεδομένα [...] Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και κρύβεται κύκλωμα από πίσω».

Ποινική δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών προς ιδία χρήση ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στον πατέρα της 12χρονης, μετά τη σύλληψή του.

