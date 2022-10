Κοινωνία

Βιασμός στον Κολωνό - Γιαγιά 12χρονης: Είναι δυνατόν η μάνα να πουλήσει το παιδί της για 20 ευρώ; (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 η γιαγιά της ανήλικης, μετά την σύλληψη της μητέρας της ανήλικης. Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργηματική μαστροπεία.



Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε η γιαγιά της 12χρονης, που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης βιασμού από άνδρες, για την οποία έχουν ήδη συλληφθεί τόσο ο 53χρονος που φέρεται να την βίαζε και να την εξέδιδε, όσο και ένας 42χρονος ο οποίος φέρεται να έχει βιάσει πολλές φορές το κορίτσι.

Η γιαγιά της 12χρονης έκανε την δήλωση στην εκπομπή μετά την σύλληψη της μητέρας της ανήλικης, σε βάρος της οποίας ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργηματική μαστροπεία.

Συγκεκριμένα η γιαγιά της 12χρονης δήλωσε:

«Βρήκανε λέει στο λογαριασμό της νύφης μου, ότι της τα έβαλε αυτός 20 ευρώ…Τι είναι αυτό ρε παιδιά; Τι είναι αυτό; Αυτό μου είπανε γιατί έχω άνθρωπο εκεί πέρα, τώρα τον παίρνω και δεν τον βρίσκω που είναι στη ΓΑΔΑ. Για 20 ευρώ τώρα τη συλλάβανε λέει, πούλαγε το παιδί της για 20 ευρώ; Τι είναι αυτά τα πράγματα.

Για 20 ευρώ να συλλάβουν τη γυναίκα, ότι ήτανε μπλεγμένη; Είναι δυνατόν να έκανε κάτι τέτοιο; Η μάνα ήτανε δυνατόν; Για 20 ευρώ; Εδώ πήγε η άλλη να της δώσει δέκα χιλιάρικα η γυναίκα του και δεν τα δέχτηκε δεν πουλιέται λέει το παιδί μου…Και θα το πούλαγε για 20 ευρώ; Είναι δυνατόν;

Πήγε η άλλη να της δώσει δέκα χιλιάρικα και λέει δεν πληρώνεται η τιμή και η ψυχολογία. Είμαστε όλη η οικογένεια σε άσχημη κατάσταση, δεν μπορούμε, δεν είμαι καλά σήμερα θα με πεθάνουνε. Είναι δυνατόν να συλλάβουνε τη μάνα; Τι θα τα κάνει τόσα παιδιά; Εγώ είμαι άρρωστη πως να τα κρατήσω εδώ πέρα; Είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο για 20 ευρώ;».





Νωρίτερα, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε και ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας, ο οποίος αναμένει να παραλάβει όλη την δικογραφία την υπόθεση του βιασμού και της εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό, προκειμένου, όπως ανέφερε, να αποφασίσει εάν θα αναλάβει την νομική υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειας της.

Σχετικά με την σύλληψη της μητέρας και την απόδοση σε αυτήν κατηγοριών μεταξύ των οποίων για διακεκριμένη μαστροπεία και ουσιαστική εκπόρνευση του ίδιου του 12χρονου παιδιού της, ο κ. Λύτρας ανέφερε πως «είναι κατηγορηματική η μητέρα. Αρνείται την κατηγορία αυτή και κάθε κατηγορία».

Εν τω μεταξύ, χθες στην απολογία του ο 53χρονος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Ωστόσο φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με το κορίτσι, όχι μία αλλά περισσότερες φορές, ομολογώντας ότι έχει τελέσει το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια. Αναφορικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες που έχουν να κάνουν με τις κατηγορίες του βιασμού, της μαστροπείας ο 53χρονος δεν απάντησε στις ερωτήσεις της ανακρίτριας.

Ο έτερος κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε ότι μέσω εφαρμογής ήρθε σε επαφή με τη 12χρονη και πως έναντι αμοιβής συνευρέθηκε σεξουαλικά πολλές φορές μαζί της, δίδοντας χρηματικά ποσά στην ίδια.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρκόπουλο: Ομαδικός βιασμός της 14χρονης που είχε απαχθεί από την Νίκαια

Μαμουλάκης: λάθος συνεργάτη μου το απαράδεκτο hashtag για την ΝΔ

Μενέντεζ για F-16: Βέτο μέχρι η Τουρκία να σταματήσει την επιθετικότητα της