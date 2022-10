Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Το όνομα και φωτογραφίες του 53χρονου κατηγορούμενου (εικόνες)

Η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στην δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες του 53χρονου που κατηγορείται πως βίαζε και εξέδιδε την 12χρονη.

Τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες του 53χρονου, που συνελήφθη για τον βιασμό της 12χρονης στον Κολωνό, την οποία εξέδιδε και σε άλλους άνδρες, που σύμφωνα με τις έρευνες μπορεί να ειναι πάνω απο 100, για να ικανοποιούν τις αρρωστημένες ορέξεις τους, έδωσε στην δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από εισαγγελική εντολή.

Στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, αναφέρονται τα εξής:

"Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος ημεδαπού, ο οποίος συνελήφθη την 7-10-2022 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σε βάρος του ημεδαπού ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, Διακεκριμένη περίπτωση κατάχρησης ανηλίκου μη συμπληρώσαντος τα 14 έτη από πρόσωπο που δέχεται τις υπηρεσίες του ανηλίκου, κατ’ εξακολούθηση, Κατάχρηση ανηλίκου μη συμπληρώσαντος τα 14 έτη κατ εξακολούθηση, Διακεκριμένη περίπτωση πορνογραφίας ανηλίκων (απόκτηση, κατοχή, διανομή), όπου η παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει του 12ο και το 15ο έτος, κατ’ εξακολούθηση, Διακεκριμένη περίπτωση μαστροπείας εναντίον προσώπου νεότερου των 15 ετών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και με προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής χρημάτων ή οποιουδήποτε ανταλλάγματος, Γενετήσια πράξη με ανήλικο συμπληρώσαντα και μη τα 12 έτη έναντι αμοιβής και Παράνομη βία σε βάρος ανηλίκου, με τον οποίο ο δράστης έχει σχέση εργασίας, Εμπορία ανθρώπων και Νόμο περί όπλων.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην άμεση ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση του κατηγορουμένου, στην πληρέστερη διερεύνηση τέλεσης και άλλων ομοειδούς βαρύτητας αξιόποινων πράξεων σε βάρος απροσδιορίστου εισέτι αριθμού ανηλίκων παθόντων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσε, προκειμένου να αποτραπεί η διάπραξη άλλων εγκληματικών ενεργειών από τον ανωτέρω, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτού και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476370 της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας".

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση της Αστυνομίας με τα στοιχεία του 53χρονου και φωτογραφίες μετά απο την σύλληψη του, πατώντας ΕΔΩ

