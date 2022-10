Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Μπορεί να είναι και περισσότεροι από 100 οι “πελάτες”

Σοκάρουν τα νεότερα στοιχεία της υπόθεσης. Πως και πότε προσέγγισε για πρώτη φορά την 12χρονη ο κατηγορούμενος. Ταυτοποιήθηκαν 5 από τους «πελάτες».

Σοκάρουν τα νεότερα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μετά την καταγγελία της 12χρονης στο Κολωνό, ότι ο 53χρονος που συνελήφθη και κρατείται, όχι μόνο την βίαζε, αλλά την εξέδιδε παράλληλα.

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν ταυτοποιηθεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια 5 άτομα τα οποία είχαν συνευρεθεί με την 12χρονη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές υπολογίζεται βάσει των μηνυμάτων ότι περισσότερα από 100 άτομα είχαν συνευρεθεί με το κοριτσάκι. Η ίδια βέβαια στην κατάθεση της είχε πει για 10-15 άτομα στις 2 φορές που έχει καταθέσει, αλλά ο πραγματικός αριθμός μάλλον είναι πολλαπλάσιος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε αυτή την φάση δεν αναμένονται συλλήψεις.

Μετά την απολογία του κατηγορούμενου, θα επιστρέψει στην ασφάλεια η υπόθεση και θα καλέσουν έναν προς έναν τους «πελάτες» για κατάθεση. Όταν τελειώσουν θα στείλουν τα στοιχεία στον ανακριτή ο οποίος θα αποφασίσει σε πόσους και ποιους θα ασκήσει δίωξη και για ποιους θα εκδώσει εντάλματα.

Τον 53χρονο δεν τον έχει επισκεφτεί κανείς μέχρι αυτήν τη στιγμή. Ούτε η σύζυγος ούτε ο γιος ο οποίος μάλιστα απολύθηκε χθες το βράδυ από την εφημερίδα που εργαζόταν.

Ο 53χρονος είναι πολύ ήρεμος στο κελί που κρατείται. Μέχρι αυτήν την στιγμή δεν τον έχει αναλάβει κάποιος δικηγόρος. Σήμερα τον επισκέφθηκε ο δικηγόρος Βασίλης Χρονόπουλος και το απόγευμα θα γίνει γνωστό αν θα αναλάβει την υπεράσπιση του κατηγορουμένου.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 42χρονος που συνελήφθη γιατί συνευρεθεί με την 12χρονη μοιάζει σαν χαμένος στο κελί του και συνεχώς υποστηρίζει ότι «εγώ νόμιζα ότι είναι 17. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο μικρή».

Μετά την απολογία και των δυο κατηγορουμένων θα δοθούν τα στοιχεία τους στη δημοσιότητα

Πάντα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν υπάρχει κύκλωμα παιδεραστίας κι όλα ήταν ιδέα του 53χρονου. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ίσως ο 53χρονος το είχε κάνει και με άλλα παιδιά.

Ο 53χρονος φαίνεται πως ξεκίνησε την προσέγγιση της 12χρονης με χάδια και φιλιά και τον Ιούνιο ξεκίνησε τις πράξεις και σχεδόν αμέσως τα ραντεβού.

Την ίδια στιγμή συμπληρωματική ποινική δίωξη για διακεκριμένη εμπορία ανθρώπων και οπλοκατοχή στην πλημμεληματική της μορφή ασκήθηκε σε βάρος του 53χρονου για την υπόθεση της 12χρονης Κολωνό.

Πολιτικές αντιδράσεις για την υπόθεση

Αδιανόητο χαρακτήρισε το γεγονός πως δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα ονόματα των 213 ανδρών που βίασαν ή ήθελαν να βιάσουν το 12χρονο κοριτσάκι στον Κολωνό ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Ως γονιός και πατέρας έχω αρρωστήσει με αυτά που έχουν συμβεί σε αυτό το κοριτσάκι, δεν το χωράει το μυαλό μου. Η Δικαιοσύνη και η πολιτεία κρίνονται από το πως θα χειριστούν την υπόθεση αυτή και είναι απαίτηση να βγουν στη δημοσιότητα όλα τα όνομα αυτών που κακοποίησαν αυτή την ευαίσθητη ψυχή», είπε ο Βασίλης Κικίλιας. «Δεν το αντέχει το στομάχι κανενός φυσιολογικού ανθρώπου αυτό που έχει γίνει στον Κολωνό», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της K.O. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Σπίρτζης, σε γραπτή του ανακοίνωση αναφέρει: Το γεγονός ότι το κτήνος από τον Κολωνό που βίαζε και εξέδιδε 12χρονο κορίτσι, είναι σάρκα από τη σάρκα της ΝΔ και έχει φωτογραφηθεί με τα μισά στελέχη του κόμματος από μόνο του δεν είναι αναγκαστικά μεμπτό, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι εξ αυτών, όπως ο κ. Πατούλης, εκθείαζαν δημοσίως το ήθος του.

Ωστόσο προκαλεί αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι οι Αρχές ακόμα δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δύο συλληφθέντων, όσο και των 213 ατόμων που ήρθαν σε επαφή με τον 53χρονο αφού είχαν δει πρώτα το πορνογραφικό υλικό, προκειμένου να ταυτοποιηθούν από ενδεχόμενα άλλα θύματα.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση, τόσο στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους όσο και στην έρευνα κινητών και υπολογιστών τους, όπως είχε γίνει στην περίπτωση Λιγνάδη, δεν θα είναι απλά αισχρή και εγκληματική. Θα είναι απόπειρα συγκάλυψης.

Επίσης, το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του επισημαίνει ότι: Το φρικιαστικό έγκλημα σε βάρος του 12χρονου κοριτσιού στα Σεπόλια από τον 53χρονο “ευυπόληπτο πολίτη” δικαίως προκαλεί αγανάκτηση και οργή στον λαό μας. Είναι αυτονόητη η παρέμβαση εισαγγελέα και η δημοσιοποίηση των στοιχείων όλων εκείνων που – με τον ένα ή τον άλλο τρόπο – εμπλέκονται στις συγκεκριμένες εγκληματικές πράξεις και η παραδειγματική τιμωρία τους με τις ανώτατες ποινές.

Για μια ακόμη φορά αποκαλύφθηκε με κραυγαλέο και τραγικό τρόπο η έλλειψη ολόπλευρης προστασίας και στήριξης των παιδιών, με ευθύνη του κράτους, για να μην “πέφτουν στα χέρια” του ενός ή του άλλου “πολίτη υπεράνω πάσης υποψίας”, για να μπορούν να καταγγείλουν τέτοιου είδους αποτρόπαιες πράξεις, αλλά και για να καταφέρνουν να επουλώνουν τα τραύματά τους.

Είναι μια ακόμα θλιβερή απόδειξη ότι οι αιτίες για τα φρικιαστικά εγκλήματα, όπως αυτά σε βάρος των ανηλίκων, βρίσκονται στην αντιδραστικοποίηση του συστήματος της εκμετάλλευσης και στις σάπιες αξίες του, σ’ ένα κράτος που από τη μια αφήνει ανυπεράσπιστα τα θύματα και από την άλλη θρέφει ή κρύβει στα σπλάχνα του “τέρατα” - δράστες.

