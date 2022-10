Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Βαριές κατηγορίες κατά των συλληφθέντων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κατηγορίες που αποδόθηκαν στους δύο άνδρες που συνελήφθησαν και οι νέες αποκαλύψεις για την άρρωστη δράση τους.

Νέα προθεσμία για την Τετάρτη, στις 11 το πρωί, έλαβαν από τον 33ο Τακτικό Ανακριτή οι δύο άντρες 42 και 53 ετών, που συνελήφθησαν την Παρασκευή μετά από ένταλμα των δικαστικών αρχών για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης σε βάρος 12χρονου κοριτσιού.

Ο 53χρονος θεωρούμενος ως βασικός κατηγορούμενος καθώς του αποδίδεται ότι βίαζε και εκπόρνευε το παιδί, παρέμεινε σιωπηλός κατά την μεταγωγή του στα δικαστήρια αρνούμενος να απαντήσει σε ερωτήσεις που του έκαναν δημοσιογράφοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 53χρονος, που έχει κατάστημα στην Αθήνα, βίαζε το κοριτσάκι από τον περασμένο Απρίλιο υπό την απειλή όπλου και βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του. Του καταλογίζεται επίσης πως μέσω αναρτήσεων των επίμαχων βίντεο εντόπιζε "πελάτες" για το παιδί.

Το κοριτσάκι φέρεται να έκανε εργασίες στο κατάστημα του 53χρονου για να κερδίζει χαρτζιλίκι, όπου εργαζόταν και η μητέρα της ως καθαρίστρια.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να είναι από εκείνους που πλήρωναν για να έχουν σεξουαλική επαφή με το κοριτσάκι και βαρύνεται με την κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής κατ' εξακολούθηση.

Ο 53χρονος κατηγορείται για αδικήματα που αφορούν βιασμό ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, διακεκριμένη περίπτωση μαστροπείας με χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, γενετήσια πράξη με ανήλικο, διακεκριμένη περίπτωση κατάχρησης ανηλίκου από πρόσωπο που δέχεται τις υπηρεσίες του ανήλικου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, διακεκριμένη περίπτωση πορνογραφίας ανηλίκων κ.'α.

Της είχε φτιάξει προφίλ στα social media για τους πελάτες

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο δράστης ανάγκασε το παιδί να δημιουργήσει προφίλ σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα όπως TikTok και Facebook. Εκείνος ήταν που διαχειριζόταν όλες τις σελίδες, ανεβάζοντας το υλικό που ανάγκαζε την ανήλικη να τραβάει. Αυτοί οι λογαριασμοί ήταν το «μέσο» προσέλκυσης πελατών για τα αρρωστημένα σχέδιά του. Δυστυχώς, ήταν δεκάδες τα μηνύματα που δεχόταν ο 53χρονος από άνδρες που ζητούσαν πληροφορίες για να συνευρεθούν με την 12χρονη.

Φρόντιζε να ανανεώνει αρκετά συχνά το πορνογραφικό υλικό. Άλλωστε οι συγγενείς της 12χρονης που ανακάλυψαν τις γυμνές φωτογραφίες και τα μηνύματα στο κινητό της, περιέγραψαν ότι το παιδί δεν άφηνε το κινητό από το χέρι της, καθώς εκείνος της ζητούσε να του στέλνει συνεχώς γυμνές φωτογραφίες

Ο 53χρονος κατηγορείται ότι βίαζε κατ’ εξακολούθηση την 12χρονη, την απειλούσε με όπλο, να την χτυπούσε και να την εξωθούσε στην πορνεία αλιεύοντας πελάτες μέσω διαδικτύου.

«Αμέσως μόλις το αντιλήφθηκαν πήραν το παιδί, πήγαν στη ΓΑΔΑ και έκαναν καταγγελία. Θεωρώ έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από την Αστυνομία. Έχουν δέσει πολύ καλά την υπόθεση, ασχολούνται μαζί της περίπου ένα μήνα και ίσως αυτός ήταν ο λόγος που είχε ησυχάσει ο δράστης και θεωρούσε ότι δεν θα αποκαλυφθεί», είπε η δικηγόρος της οικογένειας, κ. Ασπασία Ταραχοπούλου, μιλώντας στο Mega.

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα” - Αποκλειστικό: Τούρκος πιλότος κόντεψε να συντριβεί σε αερομαχία με ελληνικά F-16 (βίντεο)

Καταγγελία: Διευθυντής φυλακών ζήτησε να του δώσουν το φαγητό που δεν πέρασε στο επισκεπτήριο

Το “Πρωινό”: Ο Γιώργος Λιάγκας καλωσορίζει τη Μαρία Κορινθίου (βίντεο)