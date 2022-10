Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό - Μπαλάσκας: ο 53χρονος έκανε... προκρατήσεις για την 12χρονη (βίντεο)

Την πρώτη μέρα στη ΓΑΔΑ πέρασε ο 53χρονος κατηγορούμενος απομονωμένος σε κελί.

Ήταν αμίλητος, δεν τον επισκέφθηκε κανείς και ακόμα δεν υπάρχει δικηγόρος που να θέλει να τον υπερασπιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος έκανε... προκρατήσεις για τα ραντεβού που "έκλεινε" στη 12χρονη.

Ο κ. Μπαλάσκας μίλησε στον εκπομπή "Το Πρωινό" και είπε πως "αν έμπαινε με ποινικούς χθες μαζί, ξέρουμε τι θα γινόταν, δουλειά μας είναι να τον προστατεύσουμε" ενώ συνέχισε "ο 53χρονος έκανε προκρατήσεις και έχουμε βρει 213 τους οποίους θα κάνουμε φύλλο και φτερό".

Δε χωράνε βιαστές στη γειτονιά» και «φόλα στους βιαστές» έγραψαν άγνωστοι στο κατάστημα που διατηρεί ο 53χρονος στον Κολωνό ο οποίος κατηγορείται πως βίαζε συστηματικά την 12χρονη υπό την απειλή όπλου ενώ δεν δίστασε να την εκμεταλλεύεται εκπορνεύοντάς την σε πελάτες που ψάρευε στο διαδίκτυο έναντι αμοιβής.

Οι άγνωστοι εντόπισαν και το βαν του επιχειρηματία το οποίο παραμένει παρκαρισμένο απέναντι από το κατάστημα του στον Κολωνό και έγραψαν επάνω με σπρέι «βιαστή ψόφα».

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο 53χρονος όσο και ο 42χρονο που συνελήφθησαν την Παρασκευή μετά από ένταλμα των δικαστικών αρχών για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης σε βάρος 12χρονου κοριτσιού πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη, στις 11 το πρωί.

Ο 53χρονος θεωρούμενος ως βασικός κατηγορούμενος καθώς του αποδίδεται ότι βίαζε και εκπόρνευε το παιδί, παρέμεινε σιωπηλός κατά την μεταγωγή του στα δικαστήρια αρνούμενος να απαντήσει σε ερωτήσεις που του έκαναν δημοσιογράφοι.

Η μητέρα της 12χρονης μιλώντας στον Alpha ανέφερε πως "επικοικώνηνσα με τη γυναίκα του 53χρονου να της πω τι συμβαίνει και μου ζήτησε να μη τον καταγγείλω και να τα βρούμε να με βοηθήσει εκεινη".

Με αφορμή τον βιασμό της 12χρονης στον Κολωνό και τα φρικιαστικά στοιχεία που έρχονται στην επικαιρότητα ο Μανώλης Σφακιανάκης αφερόμενος στο προφίλ των παιδόφιλων δήλωσε ότι δεν έχουν χαρακτηριστικό γνώρισμα.

Είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Συνήθως είναι συγγενικά πρόσωπα, γιατί αυτά εμπιστευόμαστε εμείς. Όμως κάποια από αυτά έχουν κάποια προβλήματα.

Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα και σε ερώτηση για το εάν μπορούν να εντοπιστούν τα ίχνη των παιδόφιλων ο πρόεδρος του CSI Institute απάντησε ότι δεν μπορεί κάνεις να διαγράψει τα ηλεκτρονικά ίχνη της επικοινωνίας, ενώ τόνισε ότι μερίδιο ευθύνης δεν έχουν μόνο οι παιδόφιλοι, αλλά και όσοι επισκέπτονται ιστοσελίδες και ενισχύουν την παιδοφιλοφιλική κοινότητα.

Σε ό,τι αφορά τη σχέση γονέα-παιδιού, ο κ. Σφακιανάκης επισήμανε ότι «δυστυχώς ο γονέας είναι ηλεκτρονικά αναλφάβητος. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα παιδιά είναι πολύ πιο έξυπνα , ξέρουν το διαδίκτυο, ξέρουν να κρύψουν, ξέρουν να παίξουν. Αν το παιδί δεν έχει πάρει τη σωστή κουλτούρα από το σπίτι του, μπορεί να αποπλανηθεί από κάποιον πονηρό. Με λίγα λόγια δεν πρέπει να ξεφύγει το παιδί».

Απευθυνόμενος στους γονείς ο κ. Σφακιανάκης τόνισε ότι υπάρχουν κάποια σημάδια στη συμπεριφορά τους που θα πρέπει να κινητοποιήσουν. «Στο παιδί θα πρέπει να προσέξουμε την απότομη αλλαγή συμπεριφοράς. Αυτό είναι μεγάλο σημείο και ένδειξη ότι κάτι δεν πήγε καλά σε ένα ραντεβού για παράδειγμα που είχε η κόρη ή ο γιος μας. Δεύτερο σημάδι είναι όταν βλέπουμε και αποφεύγει το παιδί πλέον να ξαναπάει στο φίλο ή φίλη και να μιλήσει για αυτή. Όταν ο γονιός δει μια αλλαγή συμπεριφοράς μετά από μια συνάντηση και στη συνέχεια της μιλάς για τη φίλη και σου αλλάζει το θέμα τότε ίσως κάτι κακό συμβαίνει».





