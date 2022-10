Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Συνθήματα στο μαγαζί και το αυτοκίνητο του 53χρονου (εικόνες)

Η οργή για την αρρωστημένη δράση του 53χρονου με θύμα ένα παιδί, αποτυπώνονται σε συνθήματα που γράφτηκαν στο μαγαζί και το αυτοκίνητό του.

«Δε χωράνε βιαστές στη γειτονιά» και «φόλα στους βιαστές» έγραψαν άγνωστοι στο κατάστημα που διατηρεί ο 53χρονος στον Κολωνό ο οποίος κατηγορείται πως βίαζε συστηματικά την 12χρονη υπό την απειλή όπλου ενώ δεν δίστασε να την εκμεταλλεύεται εκπορνεύοντάς την σε πελάτες που ψάρευε στο διαδίκτυο έναντι αμοιβής.

Οι άγνωστοι εντόπισαν και το βαν του επιχειρηματία το οποίο παραμένει παρκαρισμένο απέναντι από το κατάστημα του στον Κολωνό και έγραψαν επάνω με σπρέι «βιαστή ψόφα».

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο 53χρονος όσο και ο 42χρονο που συνελήφθησαν την Παρασκευή μετά από ένταλμα των δικαστικών αρχών για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης σε βάρος 12χρονου κοριτσιού πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη, στις 11 το πρωί.

Ο 53χρονος θεωρούμενος ως βασικός κατηγορούμενος καθώς του αποδίδεται ότι βίαζε και εκπόρνευε το παιδί, παρέμεινε σιωπηλός κατά την μεταγωγή του στα δικαστήρια αρνούμενος να απαντήσει σε ερωτήσεις που του έκαναν δημοσιογράφοι.

