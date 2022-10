Πολιτική

“Καλημέρα Ελλάδα” - Οικονόμου: καμία ανοχή στους παιδεραστές (βίντεο)

Για την υπόθεση της κακοποίησης της ανήλικης στον Κολωνό, την ακρίβεια αλλα και τα εθνικά θέματα, μίλησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, βρέθηκε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" το πρωί της Τρίτης και μεταξύ άλλων απάντησε και στη σχέση του 53χρονου που κατηγορείται για τον βιασμό της ανήλικης στον Κολωνό, μίλησε για την αύξηση του πληθωρισμού αλλα και εθνικά θέματα.

Αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: "Αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας εγκληματίας. Με φρικτές και αποτρόπαιες πράξεις. Και όλοι αυτοί που πέρνανε σειρά για να κακοποιήσουν αυτό το 12χρονο παιδί. Είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας, είναι θέμα τιμής του νομικού μας πολιτισμού η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων εμπλέκονται στην υπόθεση. Είναι πιθανόν όπως "πέσαμε από τα σύννεφα" για τον συγκεκριμένο άνδρα, να πέσει και για άλλους."

"Ήταν ένας από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, έπαυσε να είναι από την πρώτη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε η υπόθεση" δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου.

Σχετικά με το εάν το ότι υπήρξε μέλος του κόμματός κλωνίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών αναφέρει: "Ένας εγκληματίας, έτυχε να είναι μέλος ενός κόμματος. Έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά, δεν περνά το μυαλό μου ότι μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε ανοχή επειδή αυτός ο τύπος πέρασε από τη Νέα Δημοκρατία; Είναι δυνατόν να γίνονται τέτοιοι συνειρμοί; Είναι απαράδεκτο να γίνονται συνειρμοί βιαστών με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας" και συνέχισε "αρνούμαι να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης για αυτό το θέμα, μα την Παναγία. Είναι ένας βιαστής ο οποίος πρέπει να εξαντληθεί η αυστηρότητα της ελληνικής δικαιοσύνης. Κάπου πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Καμία ανοχή στους παιδεραστές."

"Οι 213 οι οποίοι είχαν πάρει σειρά να βιάσουν το κορίτσι πρέπει να αποκαλυφθούν ένας-ένας. Γιατί μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που συναντάς το πρωί που πας να πάρεις καφέ το πρωί", είπε σοκαρισμένος ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Όσον αφορά το ζήτημα της ακρίβειας και τον πληθωρισμό ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε: "Μιλάμε για ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο, δεν ιφείλεται στη χώρα αλλά τις επιπτώσεις του τις βιώνουμε εδώ. Τα εργαλεία δεν είναι ανεξάντλητα για να μπορέσει να μηδενιστεί το πρόβλημα αυτό. Προσπαθούμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της ακρίβειας στη ζωή των πολιτών".

Για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ανέφερε: "Οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, έτσι προκρίθηκε να ενισχυθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει τις αλλαγές πυ έχουν υπάρξει στο μεσοδιάστημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι στο τραπέζι, όμως έχουμε δείξει ότι ως κυβέρνηση δεν αντιδρούμε σπασμωδικά και παρατηρούμε την αγορά και χρησιμοποιούμε τα διαθέσιμα μέτρα".

Σχετικά με τα εθνικά θέματα, ο Γιάννης Οικονόμου, τόνισε ότι δεν θα δούμε άμεσα επέκταση των χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης στα 12 ν.μ. όχι γιατί υπάρχει ο φόβος της αντίδρασης της Τουρκίας, αλλα γιατί δεν υπάρχει κάποιος άμεσος σχεδιασμός για αυτό.

