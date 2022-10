Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό - Ταραχοπούλου: η ζωή αυτού του παιδιού έχει καταστραφεί (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της κακοποίησης ανήλικης από τον 53χρονο. Τι αναφέρουν στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ειδικοί αλλά και η δικηγόρος της ανήλικης.

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" βρέθηκε το πρωί της Τρίτης η δικηγόρος της οικογένειας της 12χρονης που κακοποιήθηκε από τον 53χρονο στον Κολωνό, Ασπασία Ταραχοπουλου.

Η δικηγόρος, αρχικά ανέφερε ότι "Η 12χρονη, δεν έχει καν εικόνα έφηβης, είναι ένα μικρό παιδί." και συνέχισε "Δεν υπήρχε η παραμικρή υπόνοια στην οικογένεια, ότι αυτός ο άνθρωπος, μπορεί να προβεί σε τέτοιες πράξεις σε βάρος ενός παιδιού"

"Η ζωή αυτού του παιδιού, έχει καταστραφεί. Το διάστημα της κακοποίησης δεν ήταν αντικειμενικά μεγάλο, ήταν 3-4 μηνών" είπε και μίλησε για το πώς η οικογένεια, έμαθε για την κακοποίηση της ανήλικης: "Η οικογένεια ανακάλυψε μηνύματα, με τον 53χρονο και αμέσως -με τις βαλίτσες- καθώς βρισκόταν στο σπίτι της θείας του, εκτός Αθηνών, πήγαν στο ανηλίκων και κατήγγειλαν το γεγονός."

Όσον αφορά στην πληροφορία ότι κάποιοι από τους πελάτες, στη θέαση της ανήλικης έφυγαν και της είπαν να προσέχει, η δικηγόρος ανέφερε: "Ο "κύριος" αυτούς που προσέλκυε, τους έλεγε ότι είναι ανήλικο. Ξέρανε πού πάνε όλοι αυτοί. Πρέπει να προχωρήσει η έρευνα σε βάθος, να εντοπιστούν όλοι αυτοί. " και τόνισε ότι δεν μπορί να πει στοιχεία από τη δικογραφία καθώς η υπόθεση βρίσκεται στο ανακριτικό στάδιο.

"Δεν αποκλείω να προκύψουν και άλλες υποθέσεις όπως της 12χρονης, το πιστεύω. Για να υπάρχει τόση οργάνωση, πιθανόν να υπάρχουν συνεργοί. Για έναν μήνα και, η ΓΑΔΑ, έψαχνε την υπόθεση, γι' αυτό και είχε επαναπαυθεί ο 53χρονος" είπε σχετικά με το ενδεχόμενο να υπάρχουν και συνεργοί του 53χρονου.

Σχετικά με την έλλειψη ψυχολογικής στήριξης τόσο στην ανήλικη όσο και στην οικογένεια, η Απασία Ταραχοπούλου δήλωσε: "Δυστυχώς το κοινωνικό κράτος έχει δείξει για ακόμη μια φορά ότι είναι απών. Πριν από μια εβδομάδα, εμφανίστηκαν στο σπίτι δύο κοινωνικές λειτουργοί από τον Δήμο Αθηναίων όμως εξαφνίστηκαν. Εχθές τους ενημέρωσαν ότι θα παραπεμφθούν σε ψυχολόγο. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει από τη πρώτη στιγμή, όχι έναν μήνα μετά."

"Το παιδί είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση" ανέφερε και έκανε έκκληση να σταματήσουν να είναι δημοσιογράφοι κατω από το σπίτι του παιδιού, ενώ είπε πως το κοριτσάκι πήγαινε σχολείο κανονικά.

Η μητέρα της ανήλικης δήλωσε στη δικηγόρο ότι έστειλε υβριστικά μηνύματα στον φερόμενο ως δράστη αλλά μίλησε και στη συζυγό του, η οποία της ζήτησε να μην κάνει καταγγελία.

Η Κέλλη Ιωάννου. Διευθύντρια Διεθνους Ινστιτούρτου Κυβερνασφάλειας και υποψήφια διδάκτωρ Εγκληματολογίας, μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την υπόθεση.

"Από πλευράς της τεχνολογίας, τα χέρια της ΕΛΑΣ, μπορούν να δώσουν απαντήσεις για τα πάντα. Καθε ενέργεια αφήνει ένα αποτύπωμα στο διαδίκτυο, όλα αυτά, μπορούν να εντοπιστούν, εφόσον υπάρξει η αντίστοιχη εισαγγελική παρέμβαση", τόνισε η Κέλλη Ιωάννου μεταξύ άλλων.

Σχετικά με τη διάθεση φωτογραφιών τέτοιου περιεχομένου στις πλατφόρμες, η διδάκτωρ ανέφερε: "Θεωρώ αδιανόητο να κατεβαίνουν εικόνες ενός γυμνού αγάλματος μέσα σε λίγα λεπτά και αντίστοιχα να επιτρέπουμε τέτοιου είδους ανακύκλωση υλικού". Ακόμη, τόνισε πως ο φερόμενος ως δράστης, δεν έχτιε το συγκεκριμένο κοινωνικό προφίλ, ήταν άνθρωπος με αυτό το προφίλ".

Στην εκπομπή, μίλησε και ο Γιώργος Καλλιακμάνης, Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, ο οποίος τόνισε πως για να κινητοποιηθεί η αστυνομία, θα πρέπει "να ανοίγουν τα στόματα".





