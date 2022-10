Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό - Ταραχοπούλου: Τα στοιχεία των "πελατών" θα γίνουν γνωστά

Για την κατάσταση του παιδιού και της υπόλοιπης πολύτεκνης οικογένειας, μίλησε η δικηγόρος της, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Πως και πότε έγινε αντιληπτό τι περνούσε το κορίτσι.

Για την υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο μίλησε στο κεντρικό δελτίου του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, η δικηγόρος της οικογένειας της12χρονης που κακοποιήθηκε από τον 53χρονο, Ασπασία Ταραχοπούλου.

«Το παιδί ήταν φοβισμένο, βρήκαν μηνύματα από το κινητό του κι ενημέρωσαν τη μητέρα», απάντησε η νομικός σε ερώτηση για το πώς κατάλαβε η οικογένεια την κακοποίηση του παιδιού και συνέχισε λέγοντας ότι, «την επομένη πήρε η μητέρα το παιδί και έκανε την καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Ανηλίκων στη ΓΑΔΑ».





Σε ερώτηση για το αν το παιδί εργαζόταν στον 53χρονο, ξεκαθάρισε ότι, «η οικογένεια είναι η μόνη που δεν ευθύνεται. Το παιδί δεν εργαζόταν, εργαζόταν περιστασιακά η μητέρα κι ο ίδιος ζήτησε να πηγαίνει το παιδί κάποιες ώρες και να τον βοηθά να τακτοποιούν τα ράφια. Ο «κύριος» ήταν υπεράνω υποψίας, του είχαν εμπιστοσύνη και δεν μπορούσαν να φανταστούν τέτοιου είδους κακοποίηση από πλευράς του».





«Είναι μυθεύματα αυτού του ανθρώπου», απαντά η οικογένεια στις κατηγορίες που της αποδίδει ο 53χρονος ότι, «η οικογένεια ότι θέλει να τον καταστρέψει οικονομικά».

«Εξάλλου από τη δικογραφία προκύπτει κατάφωρα η ενοχή του. Δεν μπορεί να πιστέψει ένας λογικός άνθρωπος ότι, το παιδί, που δεν είχε συμπληρώσει τα 11, μπορούσε να στήσει πλεκτάνη και να παγιδεύσει έναν άνθρωπο που είναι δικτυωμένος και έχει διασυνδέσεις παντού», συμπλήρωσε η Α.Ταραχοπούλου.

«Το παιδί είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, όπως και όλη η οικογένεια που έχει κι άλλα παιδιά. Τα στοιχεία τους έχουν γίνει γνωστά σε όλη τη γειτονιά, έχω στείλει επιστολή στο ΕΣΡ και ΕΣΗΕΑ. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα παιδί που έχει καταστραφεί η ζωή του και πρέπει να βρούμε τρόπους να τους προστατέψουμε», τόνισε η δικηγόρος.

Σε σχόλιο σχετικά με το ότι, θα πρέπει να γίνουν γνωστά τα στοιχεία των 213 «πελατών», η νομικός απάντησε ότι, «υπάρχουν στοιχεία και πιστεύω ότι θα αξιοποιηθούν και πολλοί από αυτούς, θα γνωστοποιηθούν», εξηγώντας ότι, συχνά πρόκειται για άτομα που χρησιμοποιούσαν ψεύτικα προφίλ.

Τέλος, η δικηγόρος είπε ότι, «μέχρι πριν από λίγες ώρες, εκτός από μία κοινωνική λειτουργός του Δήμου, δεν έχει πάει καμία υπηρεσία για στήριξη του παιδιού ή των αδελφών του».





